Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: рецепты и идеи на каждый день

МОСКВА — РИА Новости. Утро в большинстве семей начинается с одного и того же вопроса: что приготовить на завтрак. Времени мало, все торопятся на работу и в школу, а накормить домочадцев нужно сытно и вкусно. К счастью, существует множество простых рецептов, которые не отнимут много времени, но зададут хороший тон на весь день. Как быстро приготовить полноценный завтрак для мамы, папы и детей, лайфхаки и советы от шеф-повара, — в материале РИА Новости.

Блюда из яиц: не только банальная яичница

Яйца — универсальный и любимый продукт для завтрака. Буквально за 5-10 минут можно приготовить быстрый омлет с помидорами и сыром, вкусный сливочный скрэмбл или блюдо ресторанного уровня — яйцо Бенедикт с голландским соусом.

Омлет с помидорами и сыром

3 яйца

50 мл молока

1 помидор

50 г сыра

соль, перец — по вкусу

Взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите. Помидор нарежьте кубиками, сыр натрите. Влейте яичную смесь на разогретую сковороду, добавьте помидоры и сыр, готовьте под крышкой 3-4 минуты. Можете предварительно слегка обжарить помидоры и влить взбитые яйца в томатную массу или вмешать сыр в яичную смесь.

© Getty Images / ninavartanava Омлет с помидорами, сыром и шпинатом © Getty Images / ninavartanava Омлет с помидорами, сыром и шпинатом

Скрэмбл с колбасой

15 г сливочного масла

2 яйца

150 г молочной колбасы (можно заменить сосисками)

соль, перец, зелень - по вкусу

На сковороде, разогретой на среднем огне, растопить сливочное масло. Яйца взболтать вилкой. В яичную смесь добавить натертую или нарезанную кубиком колбасу, посолить и вылить ее на разогретую сковороду. Подождите несколько секунд, пока не начнут схватываться края, затем начните аккуратно перемешивать смесь лопаткой, рисуя восьмерку. Готовьте скрэмбл в течение 1 минуты постоянно помешивая. Подавайте сразу, посыпав зеленью или черным молотым перцем (по желанию).

Скрэмбл — отличное дополнение к тостам с авокадо или слабосоленой красной рыбой. Чтобы сделать блюдо сытнее, в яичную массу можно добавить любую овощную смесь.

Шакшука

Яйца — 4 шт.

Помидоры в собственном соку — 400 г (или свежие томаты — 5-6 шт.)

Болгарский перец — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 2 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Свежая зелень

Соль, перец — по вкусу

На сковороде обжарьте нарезанный лук и болгарский перец, добавьте томаты в собственном соку или свежие помидоры, тушите 5 минут. Сделайте углубления в соусе и разбейте туда яйца, накройте крышкой и готовьте до схватывания белка. Перед подачей посыпьте рубленой свежей зеленью и не забудьте свежий хлеб — его можно поджарить на сухой сковороде или в тостере.

© Pixabay / DanaTentis Шакшука © Pixabay / DanaTentis Шакшука . Архивное фото

Яйцо Бенедикт с голландским соусом: рецепт от шеф-повара

Яйца — 3 шт: 1 для яйца-пашот (можете просто сварить яйцо всмятку) и 2 для голландского соуса)

Бриошь (можно заменить на любой хлеб по вашему вкусу)

Сливочное масло — 30 гр

Бекон — 2-3 слайса

Лимонный сок — 1 г

Руккола — 5 г

Пошаговое приготовление:

Голландский соус. У двух яиц отделите белки от желтков. Желтки смешайте со сливочным маслом, посолите и добавьте лимонный сок. Поставьте смесь на водяную баню и готовьте, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Яйцо-пашот: Налейте в кастрюлю или глубокую сковороду около 1 литра воды. Добавьте 1 столовую ложку уксуса и посолите воду. Когда вода начнет закипать, сделайте с помощью венчика или ложки небольшой водоворот в центре и влейте туда яйцо. Варите его примерно 3-4 минуты для достижения мягкого, но плотного белка и жидкого желтка. Если вы предпочитаете более плотный желток, немного увеличьте время варки. Аккуратно достаньте яйцо шумовкой и выложите его на бумажное полотенце. Хлеб поджарьте на сливочном масле с двух сторон. Бекон обжарьте на сковороде. Готовый поджаренный хлеб выкладываем на тарелку, на хлеб кладем свежую рукколу, сверху кладем бекон, на него яйцо-пашот и заливаем сверху голландским соусом.

Творожные завтраки: сырники, запеканки и ленивые вареники

Творог — полезный молочный продукт, ценный источник белка и кальция, который заряжает энергией на целый день. На его основе можно приготовить различные сладкие и соленые блюда на завтрак: классические сырники, любимую с детства запеканку, сытные ленивые вареники и др.

Сырники

Творог — 500 г

Мука — 4 ст. л.

Яйцо — 1-2 шт. (зависит от влажности творога)

Сахар — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Ванилин — щепотка (по вкусу)

© iStock.com / OlgaLepeshkina Ингредиенты для сырников © iStock.com / OlgaLepeshkina Ингредиенты для сырников . Архивное фото

Как приготовить:

Пропустите творог через сито или разомните его вилкой до однородности. Если он слишком влажный, отожмите через марлю. К творогу добавьте яйцо, сахар, ванилин и соль. Постепенно вмешайте муку, чтобы получилось мягкое тесто. Сформируйте небольшие лепешки, обваляйте в муке. Обжарьте на сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте сырники со сметаной, йогуртом, сгущенкой, вареньем и любым другим топингом.

Важно! Чтобы сырники получились пышными, добавьте в тесто 1 ч. л. разрыхлителя и не переборщите с мукой. Можно заменить ее на манку, дав тесту постоять перед жаркой, чтобы крупа набухла, добавить изюм или курагу для сладости.

Творожная запеканка

Самый простой вариант завтрака, для которого не нужно стоять у плиты все утро. Кроме того, его можно приготовить вечером и разогреть перед подачей — вкус и пышность останутся такими же.

Чтобы приготовить творожную запеканку, нужно:

500 г творога 5-9% жирности

3 ст. л. манной крупы

3 ст. л. сахара

3 яйца

2 ст. л. сметаны или йогурта без добавок

1 ч .л. ванильного сахара (0,5 ч. л. ванилина или ванильного экстракта)

1 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

Сливочное масло для смазывания формы

Панировочные сухари или манная крупа для посыпки формы

© iStock.com / Mariia Demchenko Творог смешивается с яйцами с помощью блендера © iStock.com / Mariia Demchenko Творог смешивается с яйцами с помощью блендера. Архивное фото

Приготовление:

Протрите творог через сито. Яйца взбейте с сахаром и сметаной до легкой пенки, постепенно вмешайте творог. В творожную массу добавьте соль, разрыхлитель и манку. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы манка набухла. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и слегка посыпьте панировочными сухарями или манкой. Вылейте творожную массу в форму. Выпекайте творожную запеканку в предварительно разогретой до 180°C духовке 35-40 минут. Подавать после остывания со сметаной, фруктами, сгущенкой и другими добавками.

Для большей однородности запеканки и экономии времени можете смешать все ингредиенты блендером. Также в творожную массу можно добавить изюм и другие сухофрукты (предварительно замочив их в кипятке), замороженные ягоды, мелко нарезанный шоколад.

© iStock.com / Arx0nt Творожная запеканка со сметаной и клубникой © iStock.com / Arx0nt Творожная запеканка со сметаной и клубникой. Архивное фото

Ленивые вареники

Самый быстрый и сытный завтрак. Смешайте 300 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара. Сформируйте колбаску, нарежьте кусочками и отварите в кипящей воде 3-4 минуты после всплытия. Подавайте со сметаной или сгущенным молоком. Для диетического варианта можно использовать цельнозерновую муку, обезжиренный творог и сахарозаменитель.

© iStock.com / Qwart Ленивые вареники © iStock.com / Qwart Ленивые вареники. Архивное фото

Быстрые рецепты за 5 минут из лаваша и тортильи

Лаваш и тортилья — настоящее спасение для занятых людей. Тонкие лепешки позволяют за считаные минуты приготовить сытный завтрак на скорую руку.

Рулет с творогом и зеленью

Смажьте лаваш творожным сыром или мягким творогом, посыпьте рубленой зеленью и тертым сыром. По желанию можете добавить ломтики нежирной ветчины, запеченной курицы или слабосоленой рыбы. Плотно сверните рулетом, нарежьте порционными кусочками.

Конвертик с творогом и сыром: белковый заряд

1-2 шт. тортильи

творог пастообразный — 100 г

сыр — 10-20 г

зелень (укроп, лук, петрушка)

соль — по вкусу

Смешайте творог, натертый сыр и рубленую зелень, посолите. Выложите массу на одну половинку тортильи и накройте второй половинкой. Обжарьте на сухой сковороде до появления золотистой корочки на лепешке.

Омлет в лаваше с творожным сыром и креветками

Яйцо — 2 шт.

Сливки 10% — 10 г

Творожный сыр — 30-50 г

Обжаренные креветки — 50 г

Приготовление:

Смешайте сливки и яйца до однородности, посолите. В разогретую и смазанную маслом сковороду влейте яичную смесь, сверху выложите заранее вырезанный по диаметру сковороды лаваш (можно тортилью). Обжаривайте пока яйцо не схватится. Как только омлет схватился, переверните его, чтобы жарилась сторона лаваша. На омлет выложите творожный сыр и обжаренные креветки. Сложите напополам. Аккуратно переложите конвертик на тарелку и подавайте на стол.

"Хруст поджаренного лаваша с нежным омлетом, внутри которого мягкий творожный сыр и обжаренная креветка, будет очень ярким и интересным. Креветку можно заменить, например, на слабосоленый лосось, который прекрасно сочетается с сыром. Наполнение варьируется по вашему вкусу", — дополняет Степан Галустов.

Каши и крупы: энергия на весь день

Каша — классика сытного завтрака. Приготовить их можно как на плите, так и в мультиварке. В мультиварке каша получается особенно нежной и не убегает. Достаточно загрузить все ингредиенты с вечера и установить отложенный старт — к утру завтрак будет готов. Причем можно приготовить как сладкий, так и "соленый" вариант, добавив к крупе сыр, овощи и мясо - все зависит от ваших предпочтений.

Овсяная каша с яблоком и бананом

Вариант питательного завтрака, который можно включить в рацион для похудения. Для приготовления:

Доведите 200 мл молока до кипения, добавьте 4-5 ст. л. овсяных хлопьев. Варите кашу 3-5 минут до готовности, постоянно помешивая. В конце добавьте соль по вкусу. В готовую кашу добавьте нарезанные фрукты, сливочное масло, сахар, мед или другой топинг для сладости.

Также можно приготовить кашу с ягодами, добавив горсть любых замороженных ягод в крупу во время варки.

Гречневая каша с молоком

Отварите 1 стакан гречки в 2 стаканах воды с щепоткой соли до готовности (15-20 минут). Слейте лишнюю жидкость. Подавайте с теплым молоком и кусочком сливочного масла. Для детей добавьте немного сахара или меда.

Молочная рисовая каша с тыквой

Тыква — 300 г

Рис круглозерный — 200 г

Молоко — 500 мл

Вода — 200 мл

Сахар — 2 ст. л.

Масло сливочное — 30 г

Соль — щепотка

Приготовление:

Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками 1-1,5 см. Выложите тыкву в кастрюлю, залейте водой и варите 10 минут до мягкости. Влейте молоко, доведите до кипения. Промойте рис и добавьте в кастрюлю. Всыпьте сахар и соль. Варите на слабом огне 20-25 минут, периодически помешивая, чтобы каша не пригорела. Когда рис станет мягким, добавьте масло и перемешайте.

Перед подачей дайте каше настояться 15-20 минут.

© Getty Images / Olga Mazyarkina Рисовая каша с тыквой © Getty Images / Olga Mazyarkina Рисовая каша с тыквой

Выпечка на скорую руку: блины, оладьи и панкейки

Блюда из теста всегда пользуются популярностью, особенно у детей. При этом приготовить их можно довольно быстро.

Банановые оладьи

Молоко - 70 мл

Банан очищенный - 50 г

Кефир - 100 мл

Сахар - по вкусу

Соль - щепотка

Лимонный сок - 1 г

Сода - 0,5 ч. л.

Мука - 200 г

Как приготовить:

Бананы очистить и пробить в блендере с молоком. В получившуюся смесь добавить кефир, соду, сахар, соль, сок лимона и перемешать венчиком. Дать постоять 15-20 минут. В массу всыпать муку, перемешать до однородности. Дать тесту настояться 5-10 минут. На разогретую сковороду с растительным маслом влить готовую смесь небольшими порциями и обжаривать с двух сторон до готовности. Готовность оладий можно проверить с помощью деревянной зубочистки: проткните одну оладью - если зубочистка сухая, он готов.

Готовые оладьи подавайте с домашним вишневым вареньем и сметаной.

Тонкие блины на молоке

Молоко — 500 мл

Яйцо — 2 шт.

Мука — 170 г

Сахар — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Масло растительное — 2 ст. л. в тесто + для жарки

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте половину молока, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, взбивая венчиком, чтобы не было комочков. Добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Дайте тесту отдохнуть 15-20 минут. Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Налейте тонким слоем тесто, наклоняя сковороду для равномерного распределения. Жарьте с каждой стороны по 1 минуте до золотистого цвета.

Начинку для блинов можно подготовить заранее: творог с изюмом, обжаренный мясной фарш с луком, грибы со сметаной, тушеная капуста. Тесто также можно замесить с вечера и хранить в холодильнике.

Важно! Готовые блинчики можно отправить в заморозку и перед подачей на завтрак разогреть в микроволновке 2-3 минуты на высокой мощности.

ПП и диетические завтраки

Тем, кто следит за фигурой или придерживается правильного питания, подойдут легкие низкокалорийные варианты завтраков.

Тост с авокадо

1 ломтик цельнозернового хлеба

Творожный сыр

½ авокадо

1 яйцо (сваренное так, как вы любите)

Помидор

Соль и перец по вкусу

Семечки любые (тыква, лен, подсолнечник)

Поджарьте на сухой сковороде или в тостере ломтик хлеба. Когда он немного остынет, смажьте его творожным сыром, выложите размятый вилкой авокадо, ломтики помидора, а сверху положите яйцо. Поперчите и посолите.

© Фото : предоставлено рестораном Kalabasa Тост с авокадо © Фото : предоставлено рестораном Kalabasa Тост с авокадо. Архивное фото

Овощная фриттата с кабачком

Яйца — 4 шт.

Кабачок — 1 шт. небольшой

Болгарский перец — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок

Сыр — 50 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Кабачок нарежьте тонкими полукольцами, перец — соломкой, помидор — кубиками. Разогрейте масло на сковороде с толстым дном, обжарьте кабачок 3 минуты. Добавьте перец, жарьте еще 2 минуты. Взбейте яйца венчиком, добавьте соль, перец и рубленую зелень. Вылейте яичную смесь на овощи, сверху разложите помидоры и посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 7-10 минут до застывания.

Такое диетическое блюдо хорошо есть как теплым, так и холодным. Его можно взять с собой на обед или подать на завтрак всей семье.

Смузи-боул

Взбейте в блендере замороженный банан, горсть ягод и немного йогурта до густой консистенции. Выложите в миску, украсьте орехами, семенами чиа, свежими фруктами и мюсли.

© Getty Images / etorres69 Смузи-боул с ягодами © Getty Images / etorres69 Смузи-боул с ягодами

Сытные завтраки для мужа и подростка

Мужчины и растущие школьники нуждаются в более калорийных и плотных завтраках, чтобы оставаться сытыми до обеда. Поэтому желательно, чтобы в завтраках была мясная составляющая, белки и достаточно углеводов.

Яичница с мясным фаршем

Фарш (говяжий или свиной) — 200 г

Яйца — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Зелень — для подачи

Приготовление:

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его в течение 2 минут до прозрачности. Добавьте фарш, жарьте 7-10 минут до готовности, постоянно помешивая. Посолите, поперчите. Сделайте в фарше 3 углубления и разбейте туда яйца. Накройте крышкой и готовьте 3-5 минут, пока белок не схватится. Посыпьте рубленой зеленью перед подачей.

Подавайте это сытное блюдо с хлебом или лавашем.

Горячие бутерброды

Нарежьте хлеб, смажьте майонезом или сливочным маслом. Выложите колбасу, помидоры, сыр. Запекайте в духовке 10 минут при 180 градусах или в аэрогриле 5 минут.

© Getty Images / Elena Rui Горячие бутерброды © Getty Images / Elena Rui Горячие бутерброды

Английский завтрак

Яйцо куриное - 2 шт.

Сосиски - 2 шт.

Бекон - 3-4 кусочка

Фасоль консервированная

Хлеб

Помидоры

Шампиньоны

Обжарьте нарезанные шампиньоны с томатами, сосиски до золотистости и бекон. Приготовьте глазунью и подогрейте фасоль. Выложите все на тарелку, не смешивая продукты между собой. Яйца с одной стороны, рядом сосиски, отдельно обжаренные грибы, помидоры и фасоль. Готово!

© Depositphotos.com / fotek Английский завтрак © Depositphotos.com / fotek Английский завтрак . Архивное фото

Готовим с помощью техники: духовка, мультиварка, микроволновка

Микроволновая печь — незаменимая помощница в приготовлении быстрых завтраков. Горячие бутерброды, омлет в кружке, овсяная каша — блюда, которые можно приготовить не более чем за 10 минут. Можно воспользоваться привычной духовкой, отправив в нее запекаться сырники, творожную запеканку, омлет или конвертики из лаваша.

"Аэрогриль — один из главных трендов последних лет. Стандартные модели подходят для быстрых завтраков: омлет, творожная запеканка, ленивый хачапури. Аэрогрили с двумя чашами удобны для семей — можно одновременно готовить сразу два блюда. А электрический гриль позволяет за считанные минуты приготовить тосты или горячие сэндвичи", — отмечает Татьяна Неклюдова.

Еще один прибор, облегчающий приготовление блюд — мультиварка. В зависимости от того, сколько в ней есть функций, можно приготовить молочную кашу, творожную запеканку, омлет, тушеные овощи, запеченное мясо на бутерброды, отправив нужные продукты вечером и получив готовое блюдо утром.

© iStock.com / Qwart Овощи и мультиварка © iStock.com / Qwart Овощи и мультиварка. Архивное фото

Идеи для детей: как накормить ребенка перед школой

Накормить ребенка перед школой — задача не из простых. Важно, чтобы завтрак был не только полезным, но и привлекательным. Интересные варианты красивых завтраков с фото, чтобы ребенок получил хорошее настроение и настроился на продуктивный день:

Каша с рисунком из фруктов. Сварите любимую кашу ребенка и украсьте ее фруктами в виде смайлика, мордочки животного или цветка. Глаза можно сделать из черники или нарезанного банана, нос — из половинки клубники, рот — из полоски джема или варенья. Уши зайчика получатся из долек яблока, а грива льва — из кусочков апельсина. Сырники в форме животных. При формировании сырников придайте им интересную форму: круглую для мордочки мишки, овальную для зайчика. Глаза сделайте из изюминок, вдавив их в тесто до жарки. Носик можно сделать из ягоды черники или кусочка кураги. Ушки зайчика сформируйте из небольших кусочков теста и приложите к основной части. Блинчики-роллы с начинкой. Положите внутрь каждого блина полоску творога с изюмом, ягодный джем или тонко нарезанные фрукты. Сверните рулетиком и нарежьте на порционные кусочки шириной 2-3 см — получатся красивые детские роллы. Выложите их на тарелку срезом вверх, чтобы была видна яркая начинка.

Попробуйте привлечь ребенка к приготовлению: позвольте ему украсить кашу фруктами или помочь сформировать сырники. Так процесс становится интересным, а ребенок с удовольствием съест то, что приготовил сам.

Полезные советы и лайфхаки от шеф-повара

Чтобы бутерброды были полезнее, Степан Галустов рекомендует приготовить альтернативу магазинной колбасе — запеченную грудку индейки. Замаринуйте грудку в соевом соусе с добавлением чеснока, паприки и растительного масла. Через пару часов запеките мясо в рукаве около 20 минут при 180 градусах. Когда грудка приготовится, переложите ее в фольгу, накройте, дайте отдохнуть и полностью остыть.

Лайфхаки от шеф-повара:

Если не хотите заморачиваться с водяной воронкой, яйцо-пашот можно приготовить в пакетике. Для этого влейте небольшое количество растительного масла в полиэтиленовый пакетик (или пленку), аккуратно разбейте туда яйцо и опустите мешочек в кипящую воду. Варите до готовности примерно 3-4 минуты. В сырники (вместо небольшого количества муки) и кашу можно добавлять протеин — это увеличит количество белка в вашем завтраке. Например, можно использовать ванильный протеин вместо ванилина. Ягодный сироп за 60 секунд. Замороженные ягоды + ложка сахара в кружке — 1 минута в микроволновке. Разомните вилкой. Готово! Поливайте этим соусом блины, творог или кашу. Вкусно, полезно и красиво. Если вы любите горячие бутерброды, приготовленные в микроволновке, то перед запеканием положите на тарелку лист пергамента и только на него уже бутерброды. Так хлеб не намокнет при запекании.