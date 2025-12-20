Что приготовить на завтрак быстро и вкусно: рецепты и идеи на каждый день

Оглавление
- Блюда из яиц: не только банальная яичница
- Творожные завтраки: сырники, запеканки и ленивые вареники
- Быстрые рецепты за 5 минут из лаваша и тортильи
- Каши и крупы: энергия на весь день
- Выпечка на скорую руку: блины, оладьи и панкейки
- ПП и диетические завтраки
- Сытные завтраки для мужа и подростка
- Готовим с помощью техники: духовка, мультиварка, микроволновка
- Идеи для детей: как накормить ребенка перед школой
- Полезные советы и лайфхаки от шеф-повара
МОСКВА — РИА Новости. Утро в большинстве семей начинается с одного и того же вопроса: что приготовить на завтрак. Времени мало, все торопятся на работу и в школу, а накормить домочадцев нужно сытно и вкусно. К счастью, существует множество простых рецептов, которые не отнимут много времени, но зададут хороший тон на весь день. Как быстро приготовить полноценный завтрак для мамы, папы и детей, лайфхаки и советы от шеф-повара, — в материале РИА Новости.
Блюда из яиц: не только банальная яичница
Яйца — универсальный и любимый продукт для завтрака. Буквально за 5-10 минут можно приготовить быстрый омлет с помидорами и сыром, вкусный сливочный скрэмбл или блюдо ресторанного уровня — яйцо Бенедикт с голландским соусом.
Омлет с помидорами и сыром
- 3 яйца
- 50 мл молока
- 1 помидор
- 50 г сыра
- соль, перец — по вкусу
Взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите. Помидор нарежьте кубиками, сыр натрите. Влейте яичную смесь на разогретую сковороду, добавьте помидоры и сыр, готовьте под крышкой 3-4 минуты. Можете предварительно слегка обжарить помидоры и влить взбитые яйца в томатную массу или вмешать сыр в яичную смесь.
© Getty Images / ninavartanavaОмлет с помидорами, сыром и шпинатом
Омлет с помидорами, сыром и шпинатом
Скрэмбл с колбасой
- 15 г сливочного масла
- 2 яйца
- 150 г молочной колбасы (можно заменить сосисками)
- соль, перец, зелень - по вкусу
На сковороде, разогретой на среднем огне, растопить сливочное масло. Яйца взболтать вилкой. В яичную смесь добавить натертую или нарезанную кубиком колбасу, посолить и вылить ее на разогретую сковороду. Подождите несколько секунд, пока не начнут схватываться края, затем начните аккуратно перемешивать смесь лопаткой, рисуя восьмерку. Готовьте скрэмбл в течение 1 минуты постоянно помешивая. Подавайте сразу, посыпав зеленью или черным молотым перцем (по желанию).
Скрэмбл — отличное дополнение к тостам с авокадо или слабосоленой красной рыбой. Чтобы сделать блюдо сытнее, в яичную массу можно добавить любую овощную смесь.
Шакшука
- Яйца — 4 шт.
- Помидоры в собственном соку — 400 г (или свежие томаты — 5-6 шт.)
- Болгарский перец — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Свежая зелень
- Соль, перец — по вкусу
На сковороде обжарьте нарезанный лук и болгарский перец, добавьте томаты в собственном соку или свежие помидоры, тушите 5 минут. Сделайте углубления в соусе и разбейте туда яйца, накройте крышкой и готовьте до схватывания белка. Перед подачей посыпьте рубленой свежей зеленью и не забудьте свежий хлеб — его можно поджарить на сухой сковороде или в тостере.
© Pixabay / DanaTentisШакшука
Шакшука . Архивное фото
Яйцо Бенедикт с голландским соусом: рецепт от шеф-повара
- Яйца — 3 шт: 1 для яйца-пашот (можете просто сварить яйцо всмятку) и 2 для голландского соуса)
- Бриошь (можно заменить на любой хлеб по вашему вкусу)
- Сливочное масло — 30 гр
- Бекон — 2-3 слайса
- Лимонный сок — 1 г
- Руккола — 5 г
Пошаговое приготовление:
- Голландский соус. У двух яиц отделите белки от желтков. Желтки смешайте со сливочным маслом, посолите и добавьте лимонный сок. Поставьте смесь на водяную баню и готовьте, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.
- Яйцо-пашот: Налейте в кастрюлю или глубокую сковороду около 1 литра воды. Добавьте 1 столовую ложку уксуса и посолите воду. Когда вода начнет закипать, сделайте с помощью венчика или ложки небольшой водоворот в центре и влейте туда яйцо. Варите его примерно 3-4 минуты для достижения мягкого, но плотного белка и жидкого желтка. Если вы предпочитаете более плотный желток, немного увеличьте время варки. Аккуратно достаньте яйцо шумовкой и выложите его на бумажное полотенце.
- Хлеб поджарьте на сливочном масле с двух сторон.
- Бекон обжарьте на сковороде.
- Готовый поджаренный хлеб выкладываем на тарелку, на хлеб кладем свежую рукколу, сверху кладем бекон, на него яйцо-пашот и заливаем сверху голландским соусом.
CC BY 2.0 / Jon Mountjoy / Eggs Benedict, hier mit Tomaten-Garnitur
Яйца бенедикт. Архивное фото
Творожные завтраки: сырники, запеканки и ленивые вареники
Творог — полезный молочный продукт, ценный источник белка и кальция, который заряжает энергией на целый день. На его основе можно приготовить различные сладкие и соленые блюда на завтрак: классические сырники, любимую с детства запеканку, сытные ленивые вареники и др.
Сырники
- Творог — 500 г
- Мука — 4 ст. л.
- Яйцо — 1-2 шт. (зависит от влажности творога)
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
- Ванилин — щепотка (по вкусу)
© iStock.com / OlgaLepeshkinaИнгредиенты для сырников
Ингредиенты для сырников . Архивное фото
Как приготовить:
- Пропустите творог через сито или разомните его вилкой до однородности. Если он слишком влажный, отожмите через марлю.
- К творогу добавьте яйцо, сахар, ванилин и соль.
- Постепенно вмешайте муку, чтобы получилось мягкое тесто.
- Сформируйте небольшие лепешки, обваляйте в муке.
- Обжарьте на сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте сырники со сметаной, йогуртом, сгущенкой, вареньем и любым другим топингом.
Важно! Чтобы сырники получились пышными, добавьте в тесто 1 ч. л. разрыхлителя и не переборщите с мукой. Можно заменить ее на манку, дав тесту постоять перед жаркой, чтобы крупа набухла, добавить изюм или курагу для сладости.
Творожная запеканка
Самый простой вариант завтрака, для которого не нужно стоять у плиты все утро. Кроме того, его можно приготовить вечером и разогреть перед подачей — вкус и пышность останутся такими же.
Чтобы приготовить творожную запеканку, нужно:
- 500 г творога 5-9% жирности
- 3 ст. л. манной крупы
- 3 ст. л. сахара
- 3 яйца
- 2 ст. л. сметаны или йогурта без добавок
- 1 ч .л. ванильного сахара (0,5 ч. л. ванилина или ванильного экстракта)
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- Сливочное масло для смазывания формы
- Панировочные сухари или манная крупа для посыпки формы
© iStock.com / Mariia DemchenkoТворог смешивается с яйцами с помощью блендера
Творог смешивается с яйцами с помощью блендера. Архивное фото
Приготовление:
- Протрите творог через сито. Яйца взбейте с сахаром и сметаной до легкой пенки, постепенно вмешайте творог.
- В творожную массу добавьте соль, разрыхлитель и манку. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы манка набухла.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом и слегка посыпьте панировочными сухарями или манкой. Вылейте творожную массу в форму.
- Выпекайте творожную запеканку в предварительно разогретой до 180°C духовке 35-40 минут. Подавать после остывания со сметаной, фруктами, сгущенкой и другими добавками.
Для большей однородности запеканки и экономии времени можете смешать все ингредиенты блендером. Также в творожную массу можно добавить изюм и другие сухофрукты (предварительно замочив их в кипятке), замороженные ягоды, мелко нарезанный шоколад.
© iStock.com / Arx0ntТворожная запеканка со сметаной и клубникой
Творожная запеканка со сметаной и клубникой. Архивное фото
Ленивые вареники
Самый быстрый и сытный завтрак. Смешайте 300 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара. Сформируйте колбаску, нарежьте кусочками и отварите в кипящей воде 3-4 минуты после всплытия. Подавайте со сметаной или сгущенным молоком. Для диетического варианта можно использовать цельнозерновую муку, обезжиренный творог и сахарозаменитель.
© iStock.com / QwartЛенивые вареники
Ленивые вареники. Архивное фото
Быстрые рецепты за 5 минут из лаваша и тортильи
Лаваш и тортилья — настоящее спасение для занятых людей. Тонкие лепешки позволяют за считаные минуты приготовить сытный завтрак на скорую руку.
Рулет с творогом и зеленью
Смажьте лаваш творожным сыром или мягким творогом, посыпьте рубленой зеленью и тертым сыром. По желанию можете добавить ломтики нежирной ветчины, запеченной курицы или слабосоленой рыбы. Плотно сверните рулетом, нарежьте порционными кусочками.
Конвертик с творогом и сыром: белковый заряд
- 1-2 шт. тортильи
- творог пастообразный — 100 г
- сыр — 10-20 г
- зелень (укроп, лук, петрушка)
- соль — по вкусу
Смешайте творог, натертый сыр и рубленую зелень, посолите. Выложите массу на одну половинку тортильи и накройте второй половинкой. Обжарьте на сухой сковороде до появления золотистой корочки на лепешке.
Омлет в лаваше с творожным сыром и креветками
- Яйцо — 2 шт.
- Сливки 10% — 10 г
- Творожный сыр — 30-50 г
- Обжаренные креветки — 50 г
Приготовление:
- Смешайте сливки и яйца до однородности, посолите.
- В разогретую и смазанную маслом сковороду влейте яичную смесь, сверху выложите заранее вырезанный по диаметру сковороды лаваш (можно тортилью). Обжаривайте пока яйцо не схватится.
- Как только омлет схватился, переверните его, чтобы жарилась сторона лаваша. На омлет выложите творожный сыр и обжаренные креветки. Сложите напополам.
- Аккуратно переложите конвертик на тарелку и подавайте на стол.
"Хруст поджаренного лаваша с нежным омлетом, внутри которого мягкий творожный сыр и обжаренная креветка, будет очень ярким и интересным. Креветку можно заменить, например, на слабосоленый лосось, который прекрасно сочетается с сыром. Наполнение варьируется по вашему вкусу", — дополняет Степан Галустов.
Каши и крупы: энергия на весь день
Каша — классика сытного завтрака. Приготовить их можно как на плите, так и в мультиварке. В мультиварке каша получается особенно нежной и не убегает. Достаточно загрузить все ингредиенты с вечера и установить отложенный старт — к утру завтрак будет готов. Причем можно приготовить как сладкий, так и "соленый" вариант, добавив к крупе сыр, овощи и мясо - все зависит от ваших предпочтений.
Овсяная каша с яблоком и бананом
Вариант питательного завтрака, который можно включить в рацион для похудения. Для приготовления:
- Доведите 200 мл молока до кипения, добавьте 4-5 ст. л. овсяных хлопьев.
- Варите кашу 3-5 минут до готовности, постоянно помешивая. В конце добавьте соль по вкусу.
- В готовую кашу добавьте нарезанные фрукты, сливочное масло, сахар, мед или другой топинг для сладости.
Также можно приготовить кашу с ягодами, добавив горсть любых замороженных ягод в крупу во время варки.
Гречневая каша с молоком
Отварите 1 стакан гречки в 2 стаканах воды с щепоткой соли до готовности (15-20 минут). Слейте лишнюю жидкость. Подавайте с теплым молоком и кусочком сливочного масла. Для детей добавьте немного сахара или меда.
Молочная рисовая каша с тыквой
- Тыква — 300 г
- Рис круглозерный — 200 г
- Молоко — 500 мл
- Вода — 200 мл
- Сахар — 2 ст. л.
- Масло сливочное — 30 г
- Соль — щепотка
Приготовление:
- Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками 1-1,5 см.
- Выложите тыкву в кастрюлю, залейте водой и варите 10 минут до мягкости.
- Влейте молоко, доведите до кипения.
- Промойте рис и добавьте в кастрюлю. Всыпьте сахар и соль.
- Варите на слабом огне 20-25 минут, периодически помешивая, чтобы каша не пригорела.
- Когда рис станет мягким, добавьте масло и перемешайте.
Перед подачей дайте каше настояться 15-20 минут.
© Getty Images / Olga MazyarkinaРисовая каша с тыквой
Рисовая каша с тыквой
Выпечка на скорую руку: блины, оладьи и панкейки
Блюда из теста всегда пользуются популярностью, особенно у детей. При этом приготовить их можно довольно быстро.
Банановые оладьи
- Молоко - 70 мл
- Банан очищенный - 50 г
- Кефир - 100 мл
- Сахар - по вкусу
- Соль - щепотка
- Лимонный сок - 1 г
- Сода - 0,5 ч. л.
- Мука - 200 г
Как приготовить:
- Бананы очистить и пробить в блендере с молоком. В получившуюся смесь добавить кефир, соду, сахар, соль, сок лимона и перемешать венчиком. Дать постоять 15-20 минут.
- В массу всыпать муку, перемешать до однородности. Дать тесту настояться 5-10 минут.
- На разогретую сковороду с растительным маслом влить готовую смесь небольшими порциями и обжаривать с двух сторон до готовности. Готовность оладий можно проверить с помощью деревянной зубочистки: проткните одну оладью - если зубочистка сухая, он готов.
Готовые оладьи подавайте с домашним вишневым вареньем и сметаной.
Тонкие блины на молоке
- Молоко — 500 мл
- Яйцо — 2 шт.
- Мука — 170 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — щепотка
- Масло растительное — 2 ст. л. в тесто + для жарки
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Влейте половину молока, перемешайте.
- Постепенно всыпьте муку, взбивая венчиком, чтобы не было комочков.
- Добавьте оставшееся молоко и растительное масло.
- Дайте тесту отдохнуть 15-20 минут.
- Разогрейте сковороду, смажьте маслом.
- Налейте тонким слоем тесто, наклоняя сковороду для равномерного распределения.
- Жарьте с каждой стороны по 1 минуте до золотистого цвета.
Начинку для блинов можно подготовить заранее: творог с изюмом, обжаренный мясной фарш с луком, грибы со сметаной, тушеная капуста. Тесто также можно замесить с вечера и хранить в холодильнике.
Важно! Готовые блинчики можно отправить в заморозку и перед подачей на завтрак разогреть в микроволновке 2-3 минуты на высокой мощности.
Блины. Архивное фото
ПП и диетические завтраки
Тем, кто следит за фигурой или придерживается правильного питания, подойдут легкие низкокалорийные варианты завтраков.
Тост с авокадо
- 1 ломтик цельнозернового хлеба
- Творожный сыр
- ½ авокадо
- 1 яйцо (сваренное так, как вы любите)
- Помидор
- Соль и перец по вкусу
- Семечки любые (тыква, лен, подсолнечник)
Поджарьте на сухой сковороде или в тостере ломтик хлеба. Когда он немного остынет, смажьте его творожным сыром, выложите размятый вилкой авокадо, ломтики помидора, а сверху положите яйцо. Поперчите и посолите.
© Фото : предоставлено рестораном KalabasaТост с авокадо
Тост с авокадо. Архивное фото
Овощная фриттата с кабачком
- Яйца — 4 шт.
- Кабачок — 1 шт. небольшой
- Болгарский перец — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок
- Сыр — 50 г
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
- Кабачок нарежьте тонкими полукольцами, перец — соломкой, помидор — кубиками.
- Разогрейте масло на сковороде с толстым дном, обжарьте кабачок 3 минуты.
- Добавьте перец, жарьте еще 2 минуты.
- Взбейте яйца венчиком, добавьте соль, перец и рубленую зелень.
- Вылейте яичную смесь на овощи, сверху разложите помидоры и посыпьте тертым сыром.
- Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 7-10 минут до застывания.
Такое диетическое блюдо хорошо есть как теплым, так и холодным. Его можно взять с собой на обед или подать на завтрак всей семье.
Смузи-боул
Взбейте в блендере замороженный банан, горсть ягод и немного йогурта до густой консистенции. Выложите в миску, украсьте орехами, семенами чиа, свежими фруктами и мюсли.
© Getty Images / etorres69Смузи-боул с ягодами
Смузи-боул с ягодами
Сытные завтраки для мужа и подростка
Мужчины и растущие школьники нуждаются в более калорийных и плотных завтраках, чтобы оставаться сытыми до обеда. Поэтому желательно, чтобы в завтраках была мясная составляющая, белки и достаточно углеводов.
Яичница с мясным фаршем
- Фарш (говяжий или свиной) — 200 г
- Яйца — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень — для подачи
Приготовление:
- Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его в течение 2 минут до прозрачности. Добавьте фарш, жарьте 7-10 минут до готовности, постоянно помешивая. Посолите, поперчите.
- Сделайте в фарше 3 углубления и разбейте туда яйца. Накройте крышкой и готовьте 3-5 минут, пока белок не схватится. Посыпьте рубленой зеленью перед подачей.
Подавайте это сытное блюдо с хлебом или лавашем.
Горячие бутерброды
Нарежьте хлеб, смажьте майонезом или сливочным маслом. Выложите колбасу, помидоры, сыр. Запекайте в духовке 10 минут при 180 градусах или в аэрогриле 5 минут.
© Getty Images / Elena RuiГорячие бутерброды
© Getty Images / Elena Rui
Горячие бутерброды
Английский завтрак
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Сосиски - 2 шт.
- Бекон - 3-4 кусочка
- Фасоль консервированная
- Хлеб
- Помидоры
- Шампиньоны
Обжарьте нарезанные шампиньоны с томатами, сосиски до золотистости и бекон. Приготовьте глазунью и подогрейте фасоль. Выложите все на тарелку, не смешивая продукты между собой. Яйца с одной стороны, рядом сосиски, отдельно обжаренные грибы, помидоры и фасоль. Готово!
© Depositphotos.com / fotekАнглийский завтрак
© Depositphotos.com / fotek
Английский завтрак . Архивное фото
Готовим с помощью техники: духовка, мультиварка, микроволновка
Микроволновая печь — незаменимая помощница в приготовлении быстрых завтраков. Горячие бутерброды, омлет в кружке, овсяная каша — блюда, которые можно приготовить не более чем за 10 минут. Можно воспользоваться привычной духовкой, отправив в нее запекаться сырники, творожную запеканку, омлет или конвертики из лаваша.
"Аэрогриль — один из главных трендов последних лет. Стандартные модели подходят для быстрых завтраков: омлет, творожная запеканка, ленивый хачапури. Аэрогрили с двумя чашами удобны для семей — можно одновременно готовить сразу два блюда. А электрический гриль позволяет за считанные минуты приготовить тосты или горячие сэндвичи", — отмечает Татьяна Неклюдова.
Еще один прибор, облегчающий приготовление блюд — мультиварка. В зависимости от того, сколько в ней есть функций, можно приготовить молочную кашу, творожную запеканку, омлет, тушеные овощи, запеченное мясо на бутерброды, отправив нужные продукты вечером и получив готовое блюдо утром.
© iStock.com / QwartОвощи и мультиварка
© iStock.com / Qwart
Овощи и мультиварка. Архивное фото
Идеи для детей: как накормить ребенка перед школой
Накормить ребенка перед школой — задача не из простых. Важно, чтобы завтрак был не только полезным, но и привлекательным. Интересные варианты красивых завтраков с фото, чтобы ребенок получил хорошее настроение и настроился на продуктивный день:
- Каша с рисунком из фруктов. Сварите любимую кашу ребенка и украсьте ее фруктами в виде смайлика, мордочки животного или цветка. Глаза можно сделать из черники или нарезанного банана, нос — из половинки клубники, рот — из полоски джема или варенья. Уши зайчика получатся из долек яблока, а грива льва — из кусочков апельсина.
- Сырники в форме животных. При формировании сырников придайте им интересную форму: круглую для мордочки мишки, овальную для зайчика. Глаза сделайте из изюминок, вдавив их в тесто до жарки. Носик можно сделать из ягоды черники или кусочка кураги. Ушки зайчика сформируйте из небольших кусочков теста и приложите к основной части.
- Блинчики-роллы с начинкой. Положите внутрь каждого блина полоску творога с изюмом, ягодный джем или тонко нарезанные фрукты. Сверните рулетиком и нарежьте на порционные кусочки шириной 2-3 см — получатся красивые детские роллы. Выложите их на тарелку срезом вверх, чтобы была видна яркая начинка.
Попробуйте привлечь ребенка к приготовлению: позвольте ему украсить кашу фруктами или помочь сформировать сырники. Так процесс становится интересным, а ребенок с удовольствием съест то, что приготовил сам.
Полезные советы и лайфхаки от шеф-повара
Чтобы бутерброды были полезнее, Степан Галустов рекомендует приготовить альтернативу магазинной колбасе — запеченную грудку индейки. Замаринуйте грудку в соевом соусе с добавлением чеснока, паприки и растительного масла. Через пару часов запеките мясо в рукаве около 20 минут при 180 градусах. Когда грудка приготовится, переложите ее в фольгу, накройте, дайте отдохнуть и полностью остыть.
Лайфхаки от шеф-повара:
- Если не хотите заморачиваться с водяной воронкой, яйцо-пашот можно приготовить в пакетике. Для этого влейте небольшое количество растительного масла в полиэтиленовый пакетик (или пленку), аккуратно разбейте туда яйцо и опустите мешочек в кипящую воду. Варите до готовности примерно 3-4 минуты.
- В сырники (вместо небольшого количества муки) и кашу можно добавлять протеин — это увеличит количество белка в вашем завтраке. Например, можно использовать ванильный протеин вместо ванилина.
- Ягодный сироп за 60 секунд. Замороженные ягоды + ложка сахара в кружке — 1 минута в микроволновке. Разомните вилкой. Готово! Поливайте этим соусом блины, творог или кашу. Вкусно, полезно и красиво.
- Если вы любите горячие бутерброды, приготовленные в микроволновке, то перед запеканием положите на тарелку лист пергамента и только на него уже бутерброды. Так хлеб не намокнет при запекании.
Готовьте ингредиенты заранее с вечера, замораживайте сырые сырники, готовые блинчики, делайте "ленивую" овсянку, залив ее молоком или кефиром на ночь, и у вас всегда будет оставаться время на вкусный и сытный завтрак.