В Запорожской области зафиксировали три атаки БПЛА, один человек пострадал - РИА Новости, 20.12.2025
13:29 20.12.2025
В Запорожской области зафиксировали три атаки БПЛА, один человек пострадал
Три факта атаки на населенные пункты Запорожской области зафиксировано за минувшие сутки, пострадал один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.12.2025
В Запорожской области зафиксировали три атаки БПЛА, один человек пострадал

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Три факта атаки на населенные пункты Запорожской области зафиксировано за минувшие сутки, пострадал один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зарегистрировано три факта целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области... в городе Васильевке Васильевского муниципального округа в результате атаки БПЛА пострадал мужчина 1982 года рождения. Состояние стабильное", - написал он в своем Telegram-канале.
Также сообщается о повреждении частного дома в городе Пологи, пострадавших нет.
Пострадавшую при ударе ВСУ в Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
16 декабря, 21:44
Пострадавшую при ударе ВСУ в Запорожской области девочку эвакуируют в Крым
