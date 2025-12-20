https://ria.ru/20251220/bpl-2063504677.html
В Запорожской области зафиксировали три атаки БПЛА, один человек пострадал
Три факта атаки на населенные пункты Запорожской области зафиксировано за минувшие сутки, пострадал один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T13:29:00+03:00
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
запорожская область
