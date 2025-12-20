https://ria.ru/20251220/bpl-2063484707.html
В Ивановской области отменили режим опасности атаки БПЛА
В Ивановской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА отменили в Ивановской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 20.12.2025
На территории Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА