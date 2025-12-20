Рейтинг@Mail.ru
20.12.2025
16:36 20.12.2025
Власти Ботсваны оценили сотрудничество с Россией в сфере образования
Власти Ботсваны оценили сотрудничество с Россией в сфере образования - РИА Новости, 20.12.2025
Власти Ботсваны оценили сотрудничество с Россией в сфере образования
Правительство Ботсваны ценит образовательные возможности, предоставляемые Россией, и надеется на дальнейшее расширение сотрудничества в этой сфере
в мире, россия, ботсвана
В мире, Россия, Ботсвана
Власти Ботсваны оценили сотрудничество с Россией в сфере образования

Бутале: Ботсвана ценит предоставляемые Россией образовательные возможности

© Flickr / Dave Bezaire & Susi Havens-BezaireФлаг Ботсваны
Флаг Ботсваны - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Flickr / Dave Bezaire & Susi Havens-Bezaire
Флаг Ботсваны. Архивное фото
КАИР, 20 дек – РИА Новости. Правительство Ботсваны ценит образовательные возможности, предоставляемые Россией, и надеется на дальнейшее расширение сотрудничества в этой сфере, заявил РИА Новости министр международного сотрудничества южноафриканской страны Фенио Бутале.
"Нам очень повезло, что Россия предоставила гражданам Ботсваны стипендии на обучение. Мы очень хотим воспользоваться этой возможностью и увеличить число наших студентов, обучающихся в России", - отметил министр.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Российский университет дружбы народов (РУДН), студенты - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Россия опередила Советский Союз по числу африканских студентов
28 июля, 23:38
 
