Ботсвана намерена использовать опыт России в модернизации экономики

КАИР, 20 дек – РИА Новости. Ботсвана намерена использовать российский опыт в промышленности и сельском хозяйстве в ходе диверсификации собственной экономики, заявил РИА Новости министр международного сотрудничества Ботсваны Фенио Бутале.
«
"Наша экономика долгое время зависела лишь от одного товара – алмазов. Мы собираемся диверсифицировать нашу экономику, внедрять глубокую переработку сырья — это направление, в котором мы стремимся опереться на российский опыт… На встрече с российским министром иностранных дел мы рассмотрели возможности сотрудничества в сфере обрабатывающей промышленности, в алмазодобыче, а также в сельском хозяйстве, где Россия за годы накопила значительный опыт и потенциал", – подчеркнул министр.
Глава МИД Ботсваны добавил, что в процессе модернизации экономики его страна также намерена сотрудничать с Россией в сфере возобновляемой энергетики.
«
"Мы изучили возможности совместной работы в сфере возобновляемой энергетики и в других ключевых секторах, на основе которых мы планируем построить преобразованную, гибкую экономику", - отметил Бутале.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.