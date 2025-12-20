Ботсвана намерена использовать опыт России в модернизации экономики

«

"Наша экономика долгое время зависела лишь от одного товара – алмазов. Мы собираемся диверсифицировать нашу экономику, внедрять глубокую переработку сырья — это направление, в котором мы стремимся опереться на российский опыт… На встрече с российским министром иностранных дел мы рассмотрели возможности сотрудничества в сфере обрабатывающей промышленности, в алмазодобыче, а также в сельском хозяйстве, где Россия за годы накопила значительный опыт и потенциал", – подчеркнул министр.