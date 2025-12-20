Суд вынес предупреждение за борщевик главе Пермского округа

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Суд вынес предупреждение за борщевик Сосновского главе Кунгурского муниципального округа Пермского края Сергею Толчину, который ранее в соцсетях напоминал о штрафах за это сорное растение, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что на Толчина, действующего главу округа, составили протокол по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Проверка обнаружила заросли борщевика на участке с неразграниченной государственной собственностью. Глава муниципального округа, согласно документам, не обеспечил мероприятия по уничтожению и предотвращению распространения сорного растения, “в том числе путем выкапывания, выкашивания, обрезания соцветий, мульчирования укрывными материалами”, сообщается в материалах.

Толчин, как следует из материалов, факт совершения правонарушения не оспаривал, вину признал, с протоколом согласился и пояснил суду, что на уборку борщевика ежегодно выделяются бюджетные средства, муниципальный земельный контроль проводится регулярно.

Кунгурский городской суд Пермского края в начале декабря признал Толчина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде предупреждения. Суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины и принятые меры к борьбе и мониторингу борщевика, заключается в материалах.

Толчин в августе в своем официальном канале в Telegram сообщил о совещании, на котором обсудили меры по борьбе с борщевиком. Глава округа напомнил подписчикам о штрафах, которые можно получить, если не убрать борщевик на своей территории.

Борщевик Сосновского – опасное инвазивное (чужеродное) растение, достигает в высоту 3-5 метров. Сок растения при попадании на кожу под воздействием солнечного света вызывает ожоги, пыльца может спровоцировать удушье, раздражение гортани и рвоту. Борщевик вытесняет другие растения, быстро разрастается, образуя густые заросли, разрушает экосистему.