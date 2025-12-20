Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес предупреждение за борщевик главе Пермского округа - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/borschevik-2063493136.html
Суд вынес предупреждение за борщевик главе Пермского округа
Суд вынес предупреждение за борщевик главе Пермского округа - РИА Новости, 20.12.2025
Суд вынес предупреждение за борщевик главе Пермского округа
Суд вынес предупреждение за борщевик Сосновского главе Кунгурского муниципального округа Пермского края Сергею Толчину, который ранее в соцсетях напоминал о... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T12:31:00+03:00
2025-12-20T12:31:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150006/93/1500069381_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_749e866959c737ce9c769139d3e6ddb7.jpg
https://ria.ru/20250713/sornyak-2028824689.html
https://ria.ru/20250812/borschevik-2034813683.html
https://ria.ru/20251108/borschevik-2053723183.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150006/93/1500069381_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_cff692bcdad2e56e577a3d72a466c01d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, россия, telegram
Происшествия, Пермский край, Россия, Telegram
Суд вынес предупреждение за борщевик главе Пермского округа

РИА Новости: глава Кунгурского района получил предупреждение за борщевик

© Pixabay / Wolk9Борщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Pixabay / Wolk9
Борщевик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Суд вынес предупреждение за борщевик Сосновского главе Кунгурского муниципального округа Пермского края Сергею Толчину, который ранее в соцсетях напоминал о штрафах за это сорное растение, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что на Толчина, действующего главу округа, составили протокол по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.
Сбор урожая черной смородины на дачном участке - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Юрист назвал сорняк на дачном участке, за который грозит штраф
13 июля, 02:17
Проверка обнаружила заросли борщевика на участке с неразграниченной государственной собственностью. Глава муниципального округа, согласно документам, не обеспечил мероприятия по уничтожению и предотвращению распространения сорного растения, “в том числе путем выкапывания, выкашивания, обрезания соцветий, мульчирования укрывными материалами”, сообщается в материалах.
Толчин, как следует из материалов, факт совершения правонарушения не оспаривал, вину признал, с протоколом согласился и пояснил суду, что на уборку борщевика ежегодно выделяются бюджетные средства, муниципальный земельный контроль проводится регулярно.
Кунгурский городской суд Пермского края в начале декабря признал Толчина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде предупреждения. Суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины и принятые меры к борьбе и мониторингу борщевика, заключается в материалах.
Борщевик - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Петербурге искусственный интеллект научился находить борщевик на участках
12 августа, 15:24
Толчин в августе в своем официальном канале в Telegram сообщил о совещании, на котором обсудили меры по борьбе с борщевиком. Глава округа напомнил подписчикам о штрафах, которые можно получить, если не убрать борщевик на своей территории.
Борщевик Сосновского – опасное инвазивное (чужеродное) растение, достигает в высоту 3-5 метров. Сок растения при попадании на кожу под воздействием солнечного света вызывает ожоги, пыльца может спровоцировать удушье, раздражение гортани и рвоту. Борщевик вытесняет другие растения, быстро разрастается, образуя густые заросли, разрушает экосистему.
С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, который обязывает владельцев земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных растений, которые наносят ущерб окружающей среде.
Уничтожение борщевика - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Новгородские подростки попали в больницу после покоса борщевика
8 ноября, 22:32
 
ПроисшествияПермский крайРоссияTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала