Рейтинг@Mail.ru
"Его хотели уничтожить". Что случилось с главным "врагом" большевиков - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 20.12.2025 (обновлено: 08:02 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/bolsheviki-2063208233.html
"Его хотели уничтожить". Что случилось с главным "врагом" большевиков
"Его хотели уничтожить". Что случилось с главным "врагом" большевиков - РИА Новости, 20.12.2025
"Его хотели уничтожить". Что случилось с главным "врагом" большевиков
Православные чтут память преподобного Александра Свирского. Одна из самых уникальных реликвий — мощи святого. Для советской атеистической пропаганды они стали... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T08:00:00+03:00
2025-12-20T08:02:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
ладожское озеро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856788075_0:170:3083:1904_1920x0_80_0_0_aa1a10f80a364ffba1f3fb0af0181dc7.jpg
https://ria.ru/20251219/russkiy-2062861772.html
ладожское озеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856788075_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_dcf408972be18244c2543efd869acc24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика - религия и мировоззрение, ладожское озеро
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение, Ладожское озеро

"Его хотели уничтожить". Что случилось с главным "врагом" большевиков

© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкПаломники у пещеры на острове Святом, в которой преподобный Александр Свирский семь лет жил в полном одиночестве
Паломники у пещеры на острове Святом, в которой преподобный Александр Свирский семь лет жил в полном одиночестве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в медиабанк
Паломники у пещеры на острове Святом, в которой преподобный Александр Свирский семь лет жил в полном одиночестве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные чтут память преподобного Александра Свирского. Одна из самых уникальных реликвий — мощи святого. Для советской атеистической пропаганды они стали настоящим бичом. А для ученых — камнем преткновения. Феномен нетленного вот уже 500 лет тела не могут объяснить до сих пор. О загадке, что поставила всех в тупик, — в материале РИА Новости.

Идеологически невыгоден

Морозной ночью 20 декабря 1918 года отряд чекистов под командованием известного революционера Августа Вагнера прибыл к заснеженным берегам Ладожского озера. В рамках антицерковной кампании предстояло изъять из местного монастыря всю драгоценную утварь.
А заодно — вскрыть очередную гробницу чудотворца. Обычная процедура в те времена: народу нужно было показать, что почитаемые святыни на деле — просто горстка костей. Однако, подняв тяжелую серебряную крышку гроба, оперативники сильно удивились. В раке лежали не останки, а, как потом написал Вагнер, "восковая кукла".
© Фото : Сергей Прокудин-ГорскийРака преподобного Александра Свирского (1909)
Рака преподобного Александра Свирского. (1909) - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Сергей Прокудин-Горский
Рака преподобного Александра Свирского (1909)
Чекисты даже не догадывались, насколько уникально было то, что веками покоилось в северных краях в Александро-Свирской обители.
Основавшему ее в конце XV века Александру Свирскому поклонялись еще при жизни. С его именем связано немало чудес, главное из которых — явление Пресвятой Троицы. Согласно вероучению, за всю библейскую историю такое случилось лишь однажды — с ветхозаветным пророком Авраамом.
Свирского канонизировали в 1547 году. Всего через 15 лет после кончины — случай исключительный. Однако останки обрели лишь в середине XVII столетия. Причем, как отмечают хроники, совершенно нетленные.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИкона "Преподобный Александр Свирский"
Икона Преподобный Александр Свирский - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Икона "Преподобный Александр Свирский"
Серебряную раку весом сорок пудов большевики конфисковали. А "восковую куклу" передали медикам для изучения.
А те после тщательного исследования пришли к неожиданному выводу: это вовсе не муляж, а настоящее человеческое тело, мумифицированное естественным образом.

Между шкафом и стеной

Чтобы скрыть идеологически неудобную правду, власти наскоро придумали несколько версий. Так, уже в следующем донесении Вагнер пишет, что нашел в гробу лишь череп, три зуба и нижнюю челюсть. А в заключительных отчетах значатся "обыкновенный скелет смертного человека" и "кучка полуистлевших костей".
На самом же деле реликвию надежно спрятали. Обычно конфискованные мощи размещали в краевых музеях. Однако останки Свирского отвезли в хранилище Военно-медицинской академии (ВМА) в Петрограде. Там они оказались в запасниках среди более десяти тысяч экспонатов.
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЗдание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге
Здание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Здание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге
В разгар антирелигиозной кампании 1930-х святыню решили уничтожить. Но академик Владимир Тонков, работавший на кафедре нормальной анатомии ВМА, при обыске НКВД спрятал мощи между стеной и большим старинным шкафом.
При последующих рейдах сотрудники его лаборатории поступали точно так же. После смерти профессора в 1954 году реликвия загадочным образом исчезла. И про нее забыли.

Путешествие длиною в век

В 1997-м разграбленный Александро-Свирский монастырь начали восстанавливать.
"В июле того же года мы получили письмо от валаамских монахов: "Как только официально откроют монастырь Александра Свирского, сразу Господом будут возвращены мощи святого", — вспоминал архиепископ Лукиан (Куценко), бывший в те годы настоятелем обители.
© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкПаломники у пещеры на острове Святом, в которой преподобный Александр Свирский семь лет жил в полном одиночестве
Паломники у пещеры на острове Святой, в которой преподобный Александр Свирский 7 лет жил в полном одиночестве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в медиабанк
Паломники у пещеры на острове Святом, в которой преподобный Александр Свирский семь лет жил в полном одиночестве
Тем не менее братия организовала поиски мощей. Подключились сотни человек, которыми руководила инокиня Покрово-Тервенического монастыря Леонида (Сафонова), до принятия монашества более 30 лет проработавшая биологом.
"Я тщательно изучала описи фондов и документы в хранилищах московских и петербургских архивов, — рассказывала она. — Особая сложность была в том, что основную часть документов в ходе кампании по ликвидации, фальсификации и дискредитации мощей святых утратили или намеренно уничтожили".
Неожиданную подсказку нашли в донесениях чекиста Августа Вагнера.
CC BY-SA 4.0 / Δημήτριος / Вид на Александро-Свирский монастырь с берега Рощинского озера
Вид на Александро-Свирский монастырь с берега Рощинского озера - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Δημήτριος /
Вид на Александро-Свирский монастырь с берега Рощинского озера
"В материалах "ликвидационной комиссии" <…> я натолкнулась на термин "восковая кукла", — отмечала монахиня. — Сопоставление с этим документом различных вариантов описания вида мощей святого Александра, сфальсифицированных чекистами, позволило сделать вывод: мощи святого <…> остались целыми и нерушимыми".
Следы привели в музей при Военно-медицинской академии. Но к тому времени никто не помнил, что в 1918-м "куклу" перевезли именно сюда. В запасниках обнаружили ящик для хранения экспонатов. Номера и архивной карточки на нем не было. Только надпись: "мумифицированное тело неизвестного мужчины".
"Сотрудники в один голос твердили: "Случай исключительный. Чтобы в академии, где все подробно описано и каталогизировано, хранилось нечто неучтенное!" — вспоминала инокиня Леонида.
Мощи Александра Свирского
Мощи Александра Свирского - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мощи Александра Свирского
Когда из ящика достали тело, все сомнения отпали — это были мощи Александра Свирского. Сразу же бросилось в глаза неестественное положение ног: правая — ступней вверх, левая — в сторону. Эту же особенность подметили и советские ученые в 1918-м.
Из академии тело передали в городскую судебно-медицинскую службу на экспертизу.
"Более полугода по нашей просьбе мощи изучали рентгенологи, антропологи, судебные эксперты, анатомы, — говорил в одном из интервью архиепископ Лукиан. — Их отчет составил 250 страниц, к которым приложены акты и фотографии".
Специалисты признали: найденные останки полностью подходят под исторические описания мощей Александра Свирского. В 1998 году святыня вернулась в родную обитель на берегу Ладожского озера.
Посетители на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Почитали как Христа". Чего мы не знаем о "русском Санта-Клаусе"
Вчера, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрениеЛадожское озеро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала