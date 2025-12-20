"Его хотели уничтожить". Что случилось с главным "врагом" большевиков

Паломники у пещеры на острове Святом, в которой преподобный Александр Свирский семь лет жил в полном одиночестве

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные чтут память преподобного Александра Свирского. Одна из самых уникальных реликвий — мощи святого. Для советской атеистической пропаганды они стали настоящим бичом. А для ученых — камнем преткновения. Феномен нетленного вот уже 500 лет тела не могут объяснить до сих пор. О загадке, что поставила всех в тупик, — в материале РИА Новости.

Идеологически невыгоден

Морозной ночью 20 декабря 1918 года отряд чекистов под командованием известного революционера Августа Вагнера прибыл к заснеженным берегам Ладожского озера. В рамках антицерковной кампании предстояло изъять из местного монастыря всю драгоценную утварь.

А заодно — вскрыть очередную гробницу чудотворца. Обычная процедура в те времена: народу нужно было показать, что почитаемые святыни на деле — просто горстка костей. Однако, подняв тяжелую серебряную крышку гроба, оперативники сильно удивились. В раке лежали не останки, а, как потом написал Вагнер, "восковая кукла".

© Фото : Сергей Прокудин-Горский Рака преподобного Александра Свирского (1909) © Фото : Сергей Прокудин-Горский Рака преподобного Александра Свирского (1909)

Чекисты даже не догадывались, насколько уникально было то, что веками покоилось в северных краях в Александро-Свирской обители.

Основавшему ее в конце XV века Александру Свирскому поклонялись еще при жизни. С его именем связано немало чудес, главное из которых — явление Пресвятой Троицы. Согласно вероучению, за всю библейскую историю такое случилось лишь однажды — с ветхозаветным пророком Авраамом.

Свирского канонизировали в 1547 году. Всего через 15 лет после кончины — случай исключительный. Однако останки обрели лишь в середине XVII столетия. Причем, как отмечают хроники, совершенно нетленные.

Серебряную раку весом сорок пудов большевики конфисковали. А "восковую куклу" передали медикам для изучения.

А те после тщательного исследования пришли к неожиданному выводу: это вовсе не муляж, а настоящее человеческое тело, мумифицированное естественным образом.

Между шкафом и стеной

Чтобы скрыть идеологически неудобную правду, власти наскоро придумали несколько версий. Так, уже в следующем донесении Вагнер пишет, что нашел в гробу лишь череп, три зуба и нижнюю челюсть. А в заключительных отчетах значатся "обыкновенный скелет смертного человека" и "кучка полуистлевших костей".

На самом же деле реликвию надежно спрятали. Обычно конфискованные мощи размещали в краевых музеях. Однако останки Свирского отвезли в хранилище Военно-медицинской академии (ВМА) в Петрограде. Там они оказались в запасниках среди более десяти тысяч экспонатов.

В разгар антирелигиозной кампании 1930-х святыню решили уничтожить. Но академик Владимир Тонков, работавший на кафедре нормальной анатомии ВМА, при обыске НКВД спрятал мощи между стеной и большим старинным шкафом.

При последующих рейдах сотрудники его лаборатории поступали точно так же. После смерти профессора в 1954 году реликвия загадочным образом исчезла. И про нее забыли.

Путешествие длиною в век

В 1997-м разграбленный Александро-Свирский монастырь начали восстанавливать.

"В июле того же года мы получили письмо от валаамских монахов: "Как только официально откроют монастырь Александра Свирского, сразу Господом будут возвращены мощи святого", — вспоминал архиепископ Лукиан (Куценко), бывший в те годы настоятелем обители.

Тем не менее братия организовала поиски мощей. Подключились сотни человек, которыми руководила инокиня Покрово-Тервенического монастыря Леонида (Сафонова), до принятия монашества более 30 лет проработавшая биологом.

"Я тщательно изучала описи фондов и документы в хранилищах московских и петербургских архивов, — рассказывала она. — Особая сложность была в том, что основную часть документов в ходе кампании по ликвидации, фальсификации и дискредитации мощей святых утратили или намеренно уничтожили".

Неожиданную подсказку нашли в донесениях чекиста Августа Вагнера.

"В материалах "ликвидационной комиссии" <…> я натолкнулась на термин "восковая кукла", — отмечала монахиня. — Сопоставление с этим документом различных вариантов описания вида мощей святого Александра, сфальсифицированных чекистами, позволило сделать вывод: мощи святого <…> остались целыми и нерушимыми".

Следы привели в музей при Военно-медицинской академии. Но к тому времени никто не помнил, что в 1918-м "куклу" перевезли именно сюда. В запасниках обнаружили ящик для хранения экспонатов. Номера и архивной карточки на нем не было. Только надпись: "мумифицированное тело неизвестного мужчины".

"Сотрудники в один голос твердили: "Случай исключительный. Чтобы в академии, где все подробно описано и каталогизировано, хранилось нечто неучтенное!" — вспоминала инокиня Леонида.

Мощи Александра Свирского Мощи Александра Свирского

Когда из ящика достали тело, все сомнения отпали — это были мощи Александра Свирского. Сразу же бросилось в глаза неестественное положение ног: правая — ступней вверх, левая — в сторону. Эту же особенность подметили и советские ученые в 1918-м.

Из академии тело передали в городскую судебно-медицинскую службу на экспертизу.

"Более полугода по нашей просьбе мощи изучали рентгенологи, антропологи, судебные эксперты, анатомы, — говорил в одном из интервью архиепископ Лукиан. — Их отчет составил 250 страниц, к которым приложены акты и фотографии".