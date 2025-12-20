Врач назвала новогоднее блюдо, замедляющее действие алкоголя

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Холодец способен замедлять всасывание алкоголя в организм, так как в его составе много правильных жиров и белков, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог Наталья Денисова.

"Плюс холодца — все-таки за счет того, что это такое достаточно насыщенное и животными жирами, и белком блюдо, он замедляет всасывание алкоголя. Поэтому, если в сочетании с алкоголем (Употреблять – Прим. Ред.) холодец, он нам поможет", — сказала Денисова.