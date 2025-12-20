Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала новогоднее блюдо, замедляющее действие алкоголя - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 20.12.2025 (обновлено: 06:16 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/blyudo-2063461561.html
Врач назвала новогоднее блюдо, замедляющее действие алкоголя
Врач назвала новогоднее блюдо, замедляющее действие алкоголя - РИА Новости, 20.12.2025
Врач назвала новогоднее блюдо, замедляющее действие алкоголя
Холодец способен замедлять всасывание алкоголя в организм, так как в его составе много правильных жиров и белков, рассказала РИА Новости старший научный... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T04:29:00+03:00
2025-12-20T06:16:00+03:00
общество
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839121_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_081cc09a2f2f1dcdbca3b0a2173915db.jpg
https://ria.ru/20251220/vrach-2063458466.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839121_46:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_064ee0b91126709e5f16ec1eb96177e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новый год
Общество, Новый год
Врач назвала новогоднее блюдо, замедляющее действие алкоголя

РИА Новости: холодец способен замедлять всасывание алкоголя в организм

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБокалы с шампанским на новогоднем столе
Бокалы с шампанским на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Холодец способен замедлять всасывание алкоголя в организм, так как в его составе много правильных жиров и белков, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог Наталья Денисова.
"Плюс холодца — все-таки за счет того, что это такое достаточно насыщенное и животными жирами, и белком блюдо, он замедляет всасывание алкоголя. Поэтому, если в сочетании с алкоголем (Употреблять – Прим. Ред.) холодец, он нам поможет", — сказала Денисова.
Однако диетолог рекомендовала употреблять данное новогоднее блюдо в умеренных количествах. По ее словам, 150 граммов холодца достаточно человеку для насыщения.
Посетитель отдыхает после процедур в Варшавских общественных банях в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя в бане
03:13
 
ОбществоНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала