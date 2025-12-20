https://ria.ru/20251220/bezdorozhe-2063551277.html
Прокуратура проверила жалобу вдовы участника СВО на бездорожье в Башкирии
Прокуратура проверила жалобу вдовы участника СВО на бездорожье в Башкирии
Прокуратура Башкирии организовала проверку после появления в интернете жалобы многодетной слепой вдовы участника спецоперации на бездорожье в селе, сообщает... РИА Новости, 20.12.2025
Прокуратура проверила жалобу вдовы участника СВО на бездорожье в Башкирии
УФА, 20 дек - РИА Новости.
Прокуратура Башкирии организовала проверку после появления в интернете жалобы многодетной слепой вдовы участника спецоперации на бездорожье в селе, сообщает
надзорный орган региона.
Ранее издание Readovka сообщило о проблемах многодетной вдовы участника СВО из села Кармаскалы Башкирии: слепая женщина пожаловалась на бездорожье, по которому ей приходится водить детей в школу и детский сад.
"В Башкортостане
прокуратура проводит проверку информации о нарушении прав жителей села Кармаскалы. В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоматериал, на котором многодетная мать с ограниченными возможностями здоровья сообщает об отсутствии благоустройства и надлежащей инфраструктуры в новом микрорайоне села Кармаскалы Кармаскалинского района", - сообщает прокуратура республики.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение органами власти и уполномоченными ведомствами полномочий по содержанию дорожной сети, организации пассажирских перевозок, в том числе учащихся образовательных учреждений, обеспечению социальной инфраструктурой микрорайона, добавили в надзорном ведомстве Башкирии.