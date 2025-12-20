Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверила жалобу вдовы участника СВО на бездорожье в Башкирии - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/bezdorozhe-2063551277.html
Прокуратура проверила жалобу вдовы участника СВО на бездорожье в Башкирии
Прокуратура проверила жалобу вдовы участника СВО на бездорожье в Башкирии - РИА Новости, 20.12.2025
Прокуратура проверила жалобу вдовы участника СВО на бездорожье в Башкирии
Прокуратура Башкирии организовала проверку после появления в интернете жалобы многодетной слепой вдовы участника спецоперации на бездорожье в селе, сообщает... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T18:18:00+03:00
2025-12-20T18:18:00+03:00
происшествия
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg
https://ria.ru/20251219/lgoty-2063449223.html
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36166aa0590edb8570652464b80f37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
Прокуратура проверила жалобу вдовы участника СВО на бездорожье в Башкирии

Прокуратура организовала проверку после жалоб на бездорожье в селе Башкирии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура Башкирии организовала проверку после появления в интернете жалобы многодетной слепой вдовы участника спецоперации на бездорожье в селе, сообщает надзорный орган региона.
Ранее издание Readovka сообщило о проблемах многодетной вдовы участника СВО из села Кармаскалы Башкирии: слепая женщина пожаловалась на бездорожье, по которому ей приходится водить детей в школу и детский сад.
Башкортостане прокуратура проводит проверку информации о нарушении прав жителей села Кармаскалы. В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоматериал, на котором многодетная мать с ограниченными возможностями здоровья сообщает об отсутствии благоустройства и надлежащей инфраструктуры в новом микрорайоне села Кармаскалы Кармаскалинского района", - сообщает прокуратура республики.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение органами власти и уполномоченными ведомствами полномочий по содержанию дорожной сети, организации пассажирских перевозок, в том числе учащихся образовательных учреждений, обеспечению социальной инфраструктурой микрорайона, добавили в надзорном ведомстве Башкирии.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СК проверит информацию об отказе в льготах семье, обратившейся к Путину
19 декабря, 23:44
 
ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала