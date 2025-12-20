https://ria.ru/20251220/bespilotniki-2063469034.html
ПВО ночью сбила 27 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 27 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.12.2025
ПВО ночью сбила 27 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
липецкая область
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
