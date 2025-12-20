Рейтинг@Mail.ru
МИД ФРГ: переговоры в США по Украине станут продолжением встреч в Берлине - РИА Новости, 20.12.2025
12:51 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/berlin-2063496597.html
МИД ФРГ: переговоры в США по Украине станут продолжением встреч в Берлине
МИД ФРГ: переговоры в США по Украине станут продолжением встреч в Берлине - РИА Новости, 20.12.2025
МИД ФРГ: переговоры в США по Украине станут продолжением встреч в Берлине
Переговоры в США по мирному урегулированию на Украине станут продолжением встреч в Берлине и пройдут с участием европейских представителей, сообщил министр... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T12:51:00+03:00
2025-12-20T12:51:00+03:00
в мире
украина
сша
берлин (город)
фридрих мерц
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3d104319e22f15bfb03efe97ad17babe.jpg
украина
сша
берлин (город)
в мире, украина, сша, берлин (город), фридрих мерц, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Берлин (город), Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мирный план США по Украине
МИД ФРГ: переговоры в США по Украине станут продолжением встреч в Берлине

Глава МИД ФРГ: переговоры в США по Украине продолжат идеи встреч в Берлине

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Переговоры в США по мирному урегулированию на Украине станут продолжением встреч в Берлине и пройдут с участием европейских представителей, сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
Портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации ранее сообщил о запланированных на субботу и воскресенье в США встречах по вопросам урегулирования на Украине как с российской, так и украинской стороной, которые пройдут отдельно и будут разведены по времени.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Зеленский высказался о результатах переговоров в Берлине
15 декабря, 23:09
"Переговоры продолжат обсуждение того, что было в Берлине, и поэтому у них есть хорошая основа", - заявил Вадефуль, чьи слова приводит агентство DPA.
По его словам, участники состоявшихся 14-15 декабря переговоров американской и украинской делегаций в Берлине смогли "хорошо представить европейские позиции совместно с Украиной".
Вадефуль сообщил, что вместе с украинской делегацией на переговорах в США также присутствуют европейские представители. В частности, от Германии там находится советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по внешнеполитическим делам Гюнтер Зауттер.
В этой связи он рассчитывает на учет позиции Европы в ходе переговоров по Украине. "Мы всегда понимали, что Европа должна участвовать в этом (переговорном - ред.) процессе. И хорошо, что это общее понимание разделяют также и по ту сторону Атлантики", - заявил Вадефуль.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Рубио может лично принять участие в переговорах с Украиной в субботу
Вчера, 20:51
Вместе с тем он не ожидает, что встречи в США приведут к прекращению огня на Украине, отметив, что "трезво оценивает ситуацию".
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии Уиткоффа, Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран-участниц Евросоюза выступили с заявлением о гарантиях киевскому режиму и мерах по урегулированию конфликта, в частности предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек. В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Решение об участии США в переговорах по Украине примет Трамп, заявил Рубио
Вчера, 21:32
 
В миреУкраинаСШАБерлин (город)Фридрих МерцВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОМирный план США по Украине
 
 
