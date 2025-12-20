МИД ФРГ: переговоры в США по Украине станут продолжением встреч в Берлине

БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Переговоры в США по мирному урегулированию на Украине станут продолжением встреч в Берлине и пройдут с участием европейских представителей, сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
"Переговоры продолжат обсуждение того, что было в Берлине, и поэтому у них есть хорошая основа", - заявил Вадефуль, чьи слова приводит агентство DPA.
По его словам, участники состоявшихся 14-15 декабря переговоров американской и украинской делегаций в Берлине смогли "хорошо представить европейские позиции совместно с Украиной".
Вадефуль сообщил, что вместе с украинской делегацией на переговорах в США также присутствуют европейские представители. В частности, от Германии там находится советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по внешнеполитическим делам Гюнтер Зауттер.
В этой связи он рассчитывает на учет позиции Европы в ходе переговоров по Украине. "Мы всегда понимали, что Европа должна участвовать в этом (переговорном - ред.) процессе. И хорошо, что это общее понимание разделяют также и по ту сторону Атлантики", - заявил Вадефуль.
Вместе с тем он не ожидает, что встречи в США приведут к прекращению огня на Украине, отметив, что "трезво оценивает ситуацию".
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии Уиткоффа, Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран-участниц Евросоюза выступили с заявлением о гарантиях киевскому режиму и мерах по урегулированию конфликта, в частности предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек. В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.