Белоусов принял участие в акции "Елка желаний"
Белоусов принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 20.12.2025
Белоусов принял участие в акции "Елка желаний"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в акции "Елка желаний", сообщили в российском военном ведомстве. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:20:00+03:00
2025-12-20T15:20:00+03:00
2025-12-20T15:20:00+03:00
россия
москва
андрей белоусов
россия
москва
2025
Белоусов принял участие в акции "Елка желаний"
Белоусов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"