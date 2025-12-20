Рейтинг@Mail.ru
Белоусов принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 20.12.2025
15:20 20.12.2025
Белоусов принял участие в акции "Елка желаний"
Белоусов принял участие в акции "Елка желаний"
россия, москва, андрей белоусов
Россия, Москва, Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в акции "Елка желаний", сообщили в российском военном ведомстве.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении МО РФ.
Глава российского военного ведомства снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку сестер Василисы и Елизаветы Рудаковых из Курска, которые хотят посетить Центральный парк "Патриот" и "Кремлевскую новогоднюю елку" в Москве, а также Ильи Жуланова из Саратовской области, который изъявил желание встретить Новый год в столице России и посетить Московский Кремль.
"Прекрасные желания, я думаю мы сможем их реализовать все вместе", - сказал Белоусов.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Путин пообщается с мальчиком, чье желание исполнит в рамках "Елки желаний"
Россия, Москва, Андрей Белоусов
 
 
