В Белоруссии рассказали о ситуации с мигрантами

"Такие решения (о депортации - ред.) мы не принимаем, если человек немножко оступился, к примеру, нарушил правила дорожного движения. Бывают разные ситуации, и мы прекрасно понимаем. Всегда после каждого административного протокола выносим предупреждение, говорим о том, что если раз будет грубо нарушено законодательство, примем соответствующие меры реагирования", - рассказал Кубраков.