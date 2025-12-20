В Белоруссии рассказали о ситуации с мигрантами

МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Ситуация с мигрантами в Белоруссии находится под полным контролем, заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков.
"Проблем нет. Мы полностью контролируем ситуацию, касающуюся нахождения иностранцев в нашей стране. И в этом плане на нарушения, особенно преступления, реагируем очень жестко", - приводит его слова агентство Белта.
В ходе состоявшейся в субботу церемонии открытия обновленного здания управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома глава белорусского МВД отметил, что в стране проводится достаточно открытая миграционная политика и в республике всегда рады тем, кто приезжает отдыхать или работать. При этом абсолютное большинство прибывающих в Белоруссию иностранцев ведут себя достойно. "Да, есть люди, которых депортировали из нашей страны, добровольно либо принудительно они покинули Беларусь. Как правило, это те, кто нарушил административное законодательство, в том числе миграционное", - сообщил глава МВД.
"Такие решения (о депортации - ред.) мы не принимаем, если человек немножко оступился, к примеру, нарушил правила дорожного движения. Бывают разные ситуации, и мы прекрасно понимаем. Всегда после каждого административного протокола выносим предупреждение, говорим о том, что если раз будет грубо нарушено законодательство, примем соответствующие меры реагирования", - рассказал Кубраков.
По его данным, в течение года меры по депортации с территории Белоруссии были приняты в отношении примерно трех тысяч человек.
Кубраков сообщил, что в связи с ростом количества прибывающих в Белоруссию трудовых мигрантов увеличивается число правонарушений, связанных с наркотиками. "С этими людьми мы работаем. Количество таких преступлений увеличилось. Но если говорить о преступлениях в отношении личности, то на сегодня наблюдаем снижение", - рассказал глава МВД.
