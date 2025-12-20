Названы сроки первого полета самолета "Байкал" с российским двигателем

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Первый полет легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.

"АО "УЗГА" изготовлены опытные образцы самолета ЛМС-901 и двигателя ВК-800, выполнены испытания двигателя ВК-800 в составе летающей лаборатории Як-40. В настоящее время ведутся сертификационные испытания, в ближайшее время ожидается первый полет самолета с двигателем ВК-800", — рассказали в министерстве.