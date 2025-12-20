https://ria.ru/20251220/baykal-2063477534.html
Названы сроки первого полета самолета "Байкал" с российским двигателем
Названы сроки первого полета самолета "Байкал" с российским двигателем
Первый полет легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге... РИА Новости, 20.12.2025
Первый полет самолета «Байкал» с двигателем ВК-800 состоится в ближайшее время