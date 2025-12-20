Рейтинг@Mail.ru
Названы сроки первого полета самолета "Байкал" с российским двигателем
09:44 20.12.2025 (обновлено: 09:45 20.12.2025)
Названы сроки первого полета самолета "Байкал" с российским двигателем
Названы сроки первого полета самолета "Байкал" с российским двигателем - РИА Новости, 20.12.2025
Названы сроки первого полета самолета "Байкал" с российским двигателем
Первый полет легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге... РИА Новости, 20.12.2025
россия, екатеринбург, арамиль, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), як-40, ан-2
Россия, Екатеринбург, Арамиль, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Як-40, Ан-2
Названы сроки первого полета самолета "Байкал" с российским двигателем

Первый полет самолета «Байкал» с двигателем ВК-800 состоится в ближайшее время

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал", представленный МАКС-2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал", представленный МАКС-2021. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Первый полет легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"АО "УЗГА" изготовлены опытные образцы самолета ЛМС-901 и двигателя ВК-800, выполнены испытания двигателя ВК-800 в составе летающей лаборатории Як-40. В настоящее время ведутся сертификационные испытания, в ближайшее время ожидается первый полет самолета с двигателем ВК-800", — рассказали в министерстве.
Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия нуждается в самолете для региональных перевозок.
Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
Россия Екатеринбург Арамиль Владимир Путин Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) Як-40 Ан-2
 
 
