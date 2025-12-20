Российский посол в Австрии предостерег власти страны о политике ЕС

ВЕНА, 20 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Посол России в Австрии Андрей Грозов в интервью РИА Новости предостерег власти страны о последствиях слепого следования политике ЕС.
"Что касается подходов по России, здесь все стабильно. Изменений ждать не приходится. Коалиционное правительство (Австрии - ред.), не откладывая в долгий ящик, сходу подтвердило безусловную и непоколебимую поддержку конфронтационного курса Брюсселя, выражающегося в безграничной солидарности с Киевом и раскручивании санкционной спирали. Регулярные поездки местного официоза и радушный прием в Австрии украинских визитеров – наглядное тому подтверждение", - сказал дипломат.
Он добавил, что не стала исключением и позиция Вены по незаконно замороженным российским зарубежным активам. "В этой связи хочу предупредить австрийское правительство, что слепое следование в фарватере политики ЕС может иметь для Вены прямые и весьма ощутимые негативные последствия. Банк России уже заявил, что оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты российских активов", - отметил посол.
По его словам, Москва будет руководствоваться известной русской пословицей – судят не по словам, а по делам. "Ответственность за то, что традиционно добрые и партнерские отношения между Москвой и Веной с начала СВО были де-факто заморожены в полной мере лежит на австрийской стороне. Оттого, насколько австрийские власти будут, если вообще будут, готовы делать шаги навстречу, будут напрямую зависеть наша ответная реакция", - заключил он.
