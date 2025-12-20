Рейтинг@Mail.ru
Российский посол в Австрии предостерег власти страны о политике ЕС - РИА Новости, 20.12.2025
14:32 20.12.2025
Российский посол в Австрии предостерег власти страны о политике ЕС
Российский посол в Австрии предостерег власти страны о политике ЕС
Посол России в Австрии Андрей Грозов в интервью РИА Новости предостерег власти страны о последствиях слепого следования политике ЕС. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T14:32:00+03:00
2025-12-20T14:32:00+03:00
в мире
австрия
россия
вена
евросоюз
австрия
россия
вена
в мире, австрия, россия, вена, евросоюз
В мире, Австрия, Россия, Вена, Евросоюз
Российский посол в Австрии предостерег власти страны о политике ЕС

Посол РФ в Австрии предостерег власти страны от слепого следования политике ЕС

Флаг Австрии. Архивное фото
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото. Архивное фото
ВЕНА, 20 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Посол России в Австрии Андрей Грозов в интервью РИА Новости предостерег власти страны о последствиях слепого следования политике ЕС.
"Что касается подходов по России, здесь все стабильно. Изменений ждать не приходится. Коалиционное правительство (Австрии - ред.), не откладывая в долгий ящик, сходу подтвердило безусловную и непоколебимую поддержку конфронтационного курса Брюсселя, выражающегося в безграничной солидарности с Киевом и раскручивании санкционной спирали. Регулярные поездки местного официоза и радушный прием в Австрии украинских визитеров – наглядное тому подтверждение", - сказал дипломат.
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия открыта к диалогу с Австрией, заявил посол в Вене
18 декабря, 14:27
Он добавил, что не стала исключением и позиция Вены по незаконно замороженным российским зарубежным активам. "В этой связи хочу предупредить австрийское правительство, что слепое следование в фарватере политики ЕС может иметь для Вены прямые и весьма ощутимые негативные последствия. Банк России уже заявил, что оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты российских активов", - отметил посол.
По его словам, Москва будет руководствоваться известной русской пословицей – судят не по словам, а по делам. "Ответственность за то, что традиционно добрые и партнерские отношения между Москвой и Веной с начала СВО были де-факто заморожены в полной мере лежит на австрийской стороне. Оттого, насколько австрийские власти будут, если вообще будут, готовы делать шаги навстречу, будут напрямую зависеть наша ответная реакция", - заключил он.
Посол оценил отношения России и Австрии
18 декабря, 10:23
Посол оценил отношения России и Австрии
18 декабря, 10:23
 
В миреАвстрияРоссияВенаЕвросоюз
 
 
