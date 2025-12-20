Арестованного архиепископа ААЦ Аджапахяна прооперируют на следующей неделе

ЕРЕВАН, 20 дек - РИА Новости. Находящийся в Армении под арестом архиепископ Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян сообщил, что будет прооперирован на следующей неделе.

"Я нахожусь в медицинском центре "Измирлян". После обследования меня прооперируют на следующей неделе. Молитесь за меня, но в первую очередь - за нашу родину и церковь", - говорится в письме архиепископа.

Шестнадцатого декабря его перевели из следственного изолятора Службы национальной безопасности в ереванский медцентр "Измирлян".

Ранее оппозиционный депутат армянского парламента Гарник Даниелян сообщил журналистам, что архиепископ Микаэл Аджапахян нуждается в срочной операции. По его словам, этот вопрос нужно решить как можно скорее.

В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.

Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.