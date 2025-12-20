Рейтинг@Mail.ru
Метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в Анталье - РИА Новости, 20.12.2025
22:08 20.12.2025
Метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в Анталье
Метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в Анталье - РИА Новости, 20.12.2025
Метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в Анталье
Метеорологи предупредили о сильных ливнях, угрозе наводнений и возможном образовании торнадо в турецкой курортной Анталье в воскресенье, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.12.2025
Метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в Анталье

Метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в турецкой Анталье

АНКАРА, 20 дек - РИА Новости. Метеорологи предупредили о сильных ливнях, угрозе наводнений и возможном образовании торнадо в турецкой курортной Анталье в воскресенье, говорится в сообщении Управления метеорологии Антальи и губернаторства региона.
Согласно прогнозу, в воскресенье ожидаются интенсивные осадки, которые могут сопровождаться грозами, градом, шквалистым ветром и локальными торнадо, что повышает риск внезапных наводнений.
"Согласно последним метеорологическим прогнозам, с утра воскресенья, 21 декабря, в центральных районах Антальи, а также в районах Каш, Демре, Финике, Кумлуджа, Эльмалы, Коркутели, Кемер, Серик и Манавгат ожидаются сильные дожди", - говорится в заявлении.
Власти призвали население соблюдать меры предосторожности.
"В связи с возможными неблагоприятными условиями, вызванными сильными осадками, такими как внезапные наводнения, ливни, молнии, торнадо, град и сильный ветер, гражданам и соответствующим службам необходимо быть внимательными и осторожными", - отмечается в заявлении.
Заголовок открываемого материала