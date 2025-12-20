https://ria.ru/20251220/antalya-2063573077.html
Метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в Анталье
Метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в Анталье - РИА Новости, 20.12.2025
Метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в Анталье
Метеорологи предупредили о сильных ливнях, угрозе наводнений и возможном образовании торнадо в турецкой курортной Анталье в воскресенье, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T22:08:00+03:00
2025-12-20T22:08:00+03:00
2025-12-20T22:08:00+03:00
анталья (провинция)
кемер
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145415/76/1454157628_0:184:3500:2153_1920x0_80_0_0_85987b0301ab9be8f36cc6745c8d50b0.jpg
https://ria.ru/20251220/hrriyet-2063543992.html
https://ria.ru/20251220/turtsija-2063503857.html
анталья (провинция)
кемер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145415/76/1454157628_193:0:3308:2336_1920x0_80_0_0_a28774102d7ec3b2b78f91fd9c559934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), кемер, в мире
Анталья (провинция), Кемер, В мире
Метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в Анталье
Метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в турецкой Анталье
АНКАРА, 20 дек - РИА Новости. Метеорологи предупредили о сильных ливнях, угрозе наводнений и возможном образовании торнадо в турецкой курортной Анталье в воскресенье, говорится в сообщении Управления метеорологии Антальи и губернаторства региона.
Согласно прогнозу, в воскресенье ожидаются интенсивные осадки, которые могут сопровождаться грозами, градом, шквалистым ветром и локальными торнадо, что повышает риск внезапных наводнений.
"Согласно последним метеорологическим прогнозам, с утра воскресенья, 21 декабря, в центральных районах Антальи
, а также в районах Каш, Демре, Финике, Кумлуджа, Эльмалы, Коркутели, Кемер
, Серик и Манавгат ожидаются сильные дожди", - говорится в заявлении.
Власти призвали население соблюдать меры предосторожности.
"В связи с возможными неблагоприятными условиями, вызванными сильными осадками, такими как внезапные наводнения, ливни, молнии, торнадо, град и сильный ветер, гражданам и соответствующим службам необходимо быть внимательными и осторожными", - отмечается в заявлении.