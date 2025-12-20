Метеорологи предупредили о ливнях, наводнениях и торнадо в Анталье

АНКАРА, 20 дек - РИА Новости. Метеорологи предупредили о сильных ливнях, угрозе наводнений и возможном образовании торнадо в турецкой курортной Анталье в воскресенье, говорится в сообщении Управления метеорологии Антальи и губернаторства региона.

Согласно прогнозу, в воскресенье ожидаются интенсивные осадки, которые могут сопровождаться грозами, градом, шквалистым ветром и локальными торнадо, что повышает риск внезапных наводнений.

"Согласно последним метеорологическим прогнозам, с утра воскресенья, 21 декабря, в центральных районах Антальи , а также в районах Каш, Демре, Финике, Кумлуджа, Эльмалы, Коркутели, Кемер , Серик и Манавгат ожидаются сильные дожди", - говорится в заявлении.

Власти призвали население соблюдать меры предосторожности.