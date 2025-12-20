Анохин назвал признание Смоленска молодежной столицей общей победой региона

"Смоленск успешно преодолел три этапа конкурса, стал лидером народного голосования, которое проходило на портале “Госуслуги”. За столицу региона проголосовало более 550 тысяч человек, это жители самых разных уголков страны", – написал Анохин в своем телеграм-канале.

"Это не просто победа — это доверие сотен тысяч россиян, которые отдали свои голоса нашему городу. Это вера в наше прошлое, в нашу энергию сегодня и в наше будущее. Мы станем главной площадкой страны для молодых талантов, идей и возможностей. Будем работать так, чтобы оправдать это высокое звание. Спасибо всем, кто был с нами!" – сказал Новиков.