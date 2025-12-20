Рейтинг@Mail.ru
Анохин назвал признание Смоленска молодежной столицей общей победой региона
Смоленская область
Смоленская область
 
21:10 20.12.2025
Анохин назвал признание Смоленска молодежной столицей общей победой региона
Анохин назвал признание Смоленска молодежной столицей общей победой региона
Признание Смоленска молодежной столицей России – общая победа, сплоченность и единство жителей региона, сообщил губернатор области Василий Анохин. РИА Новости, 20.12.2025
смоленская область
https://ria.ru/20251219/smolensk-2063324655.html
Новости
Смоленская область
Анохин назвал признание Смоленска молодежной столицей общей победой региона

Анохин прокомментировал признание Смоленска молодежной столицей России

Василий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Признание Смоленска молодежной столицей России – общая победа, сплоченность и единство жителей региона, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Результаты премии "Время молодых" Росмолодежи объявили в субботу на торжественной церемонии в Национальном центре "Россия".
"Смоленск успешно преодолел три этапа конкурса, стал лидером народного голосования, которое проходило на портале “Госуслуги”. За столицу региона проголосовало более 550 тысяч человек, это жители самых разных уголков страны", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Победителем в номинации "Город молодежи" стал Елец Липецкой области. Губернатор Смоленской области поздравил жителей этого города с победой.
"Спасибо всем, кто поддержал город-герой Смоленск! Это наша общая победа, наша сплоченность и единство!" – сказал Анохин.
Также победу Смоленска в конкурсе прокомментировал глава города Александр Новиков.
"Это не просто победа — это доверие сотен тысяч россиян, которые отдали свои голоса нашему городу. Это вера в наше прошлое, в нашу энергию сегодня и в наше будущее. Мы станем главной площадкой страны для молодых талантов, идей и возможностей. Будем работать так, чтобы оправдать это высокое звание. Спасибо всем, кто был с нами!" – сказал Новиков.
Вид на Смоленск - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Смоленск поделится опытом благоустройства с Могилевом
19 декабря, 16:05
19 декабря, 16:05
 
Смоленская область
 
 
