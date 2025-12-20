Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность передачи ЕС российских активов Украине
09:27 20.12.2025
Эксперт оценил вероятность передачи ЕС российских активов Украине
Эксперт оценил вероятность передачи ЕС российских активов Украине
Эксперт оценил вероятность передачи ЕС российских активов Украине
Европейские страны вряд ли осмелятся передать российские активы Украине, поделился мнением с РИА Новости аналитик Уильдер Алехандро Санчес. РИА Новости, 20.12.2025
Эксперт оценил вероятность передачи ЕС российских активов Украине

Аналитик Санчес: ЕС вряд ли передаст Украине российские активы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек - РИА Новости. Европейские страны вряд ли осмелятся передать российские активы Украине, поделился мнением с РИА Новости аналитик Уильдер Алехандро Санчес.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
«

"Я не верю, что российские активы будут переданы Украине, поскольку не вижу европейского единства по этому вопросу. Нет прецедента, который можно было бы использовать в качестве ориентира для этого плана, и именно поэтому некоторые европейские правительства выступают против, поскольку невозможно предсказать все краткосрочные и долгосрочные последствия", - отметил эксперт.

Он добавил, что существуют идеологические разногласия среди европейских правительств и много опасений по поводу технических и правовых вопросов, связанных с идеей использования замороженных средств для оказания помощи третьей стране в вооруженном конфликте.
«

"Также есть опасения, что эта инициатива может повлиять на доверие инвесторов к еврозоне в будущем", - добавил Санчес.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в пятницу назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
