Эксперт оценил вероятность передачи ЕС российских активов Украине

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек - РИА Новости. Европейские страны вряд ли осмелятся передать российские активы Украине, поделился мнением с РИА Новости аналитик Уильдер Алехандро Санчес.

В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.

« "Я не верю, что российские активы будут переданы Украине, поскольку не вижу европейского единства по этому вопросу. Нет прецедента, который можно было бы использовать в качестве ориентира для этого плана, и именно поэтому некоторые европейские правительства выступают против, поскольку невозможно предсказать все краткосрочные и долгосрочные последствия", - отметил эксперт.

Он добавил, что существуют идеологические разногласия среди европейских правительств и много опасений по поводу технических и правовых вопросов, связанных с идеей использования замороженных средств для оказания помощи третьей стране в вооруженном конфликте.

« "Также есть опасения, что эта инициатива может повлиять на доверие инвесторов к еврозоне в будущем", - добавил Санчес.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в пятницу назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.

Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.