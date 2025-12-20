https://ria.ru/20251220/alzhir-2063530278.html
МИД Алжира призвал Россию и страны Африки внести вклад в деколонизацию
МИД Алжира призвал Россию и страны Африки внести вклад в деколонизацию - РИА Новости, 20.12.2025
МИД Алжира призвал Россию и страны Африки внести вклад в деколонизацию
Страны Африки и Россия должны внести вклад в процесс деколонизации, заявил глава МИД Алжира Ахмед Аттаф. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:58:00+03:00
2025-12-20T15:58:00+03:00
2025-12-20T15:58:00+03:00
2025
МИД Алжира призвал Россию и страны Африки внести вклад в деколонизацию
Глава МИД Алжира Аттаф: Россия и Африка должны внести вклад в деколонизацию