Рейтинг@Mail.ru
МИД Алжира призвал Россию и страны Африки внести вклад в деколонизацию - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/alzhir-2063530278.html
МИД Алжира призвал Россию и страны Африки внести вклад в деколонизацию
МИД Алжира призвал Россию и страны Африки внести вклад в деколонизацию - РИА Новости, 20.12.2025
МИД Алжира призвал Россию и страны Африки внести вклад в деколонизацию
Страны Африки и Россия должны внести вклад в процесс деколонизации, заявил глава МИД Алжира Ахмед Аттаф. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:58:00+03:00
2025-12-20T15:58:00+03:00
в мире
африка
россия
каир (город)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058807017_0:15:1119:644_1920x0_80_0_0_2c6ded0e63ac8904fad4e27d2ff14a46.jpg
https://ria.ru/20251130/afrika-2058806819.html
африка
россия
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058807017_0:0:1119:840_1920x0_80_0_0_e7f2a35101d76152b7b0747cb716bfc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, россия, каир (город), сергей лавров
В мире, Африка, Россия, Каир (город), Сергей Лавров
МИД Алжира призвал Россию и страны Африки внести вклад в деколонизацию

Глава МИД Алжира Аттаф: Россия и Африка должны внести вклад в деколонизацию

© Фото : People's Democratic Republic of Algeria Ministry of Foreign Affairs Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф
 Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : People's Democratic Republic of Algeria Ministry of Foreign Affairs
Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Страны Африки и Россия должны внести вклад в процесс деколонизации, заявил глава МИД Алжира Ахмед Аттаф.
"Подчеркиваем важность согласия между Африкой и Россией для внесения вклада в процесс деколонизации, в частности на африканском континенте", - сказал Аттаф в ходе выступления на заседании Второй министерской конференции Форума партнёрства Россия-Африка в Каире.
Форум партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Алжир заявил о праве Африки требовать признания преступлений колониализма
30 ноября, 23:54
 
В миреАфрикаРоссияКаир (город)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала