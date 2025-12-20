Глава МИД: Алжир приветствует сотрудничество России и Африки в Совбезе ООН

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Алжир приветствует взаимопонимание России и Африки по обеспечению более справедливого представительства африканских стран в Совбезе ООН и в ряде других международных организациях, заявил министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф.