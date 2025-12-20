Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД: Алжир приветствует сотрудничество России и Африки в Совбезе ООН - РИА Новости, 20.12.2025
15:44 20.12.2025
Глава МИД: Алжир приветствует сотрудничество России и Африки в Совбезе ООН
Глава МИД: Алжир приветствует сотрудничество России и Африки в Совбезе ООН
Алжир приветствует взаимопонимание России и Африки по обеспечению более справедливого представительства африканских стран в Совбезе ООН и в ряде других... РИА Новости, 20.12.2025
в мире
россия
африка
алжир (провинция)
сергей лавров
оон
россия
африка
алжир (провинция)
в мире, россия, африка, алжир (провинция), сергей лавров, оон
В мире, Россия, Африка, Алжир (провинция), Сергей Лавров, ООН
Глава МИД: Алжир приветствует сотрудничество России и Африки в Совбезе ООН

Глава МИД Аттаф: Алжир приветствует сотрудничество России и Африки в СБ ООН

© Фото : People's Democratic Republic of Algeria Ministry of Foreign Affairs Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф
 Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : People's Democratic Republic of Algeria Ministry of Foreign Affairs
Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф. Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Алжир приветствует взаимопонимание России и Африки по обеспечению более справедливого представительства африканских стран в Совбезе ООН и в ряде других международных организациях, заявил министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф.
"Алжир приветствует взаимопонимание России и Африки по обеспечению более справедливого представительства стран континента в Совбезе ООН, а также укреплению представительства Африканского континента в международных банковских, финансовых и торговых организациях", - сказал он.
Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Мухаммед Туиль: Алжир не видит более подходящего партнера, чем Россия
22 октября, 09:00
 
В миреРоссияАфрикаАлжир (провинция)Сергей ЛавровООН
 
 
