В Москве стартовала благотворительная акция "Будка желаний" - РИА Новости, 20.12.2025
13:38 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/aktsiya-2063506081.html
В Москве стартовала благотворительная акция "Будка желаний"
В Москве стартовала благотворительная акция "Будка желаний"
© АГН "Москва" / Мобильный репортерВыставка-пристройство животных из городских приютов "Хочу домой!" у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Выставка-пристройство животных из городских приютов "Хочу домой!" у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Акция помощи бездомным животным "Будка желаний" стартовала в музее городского хозяйства Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В преддверии Нового года в Музее городского хозяйства Москвы началась благотворительная акция "Будка желаний". В ней могут участвовать те, кто хочет помочь животным из городских приютов", - говорится в сообщении.
Новогодние деревья в павильоне №5 на ВДНХ украсили особенными шарами, на каждом из которых размещено изображение собак и кошек, которые пока живут в одном из 13 городских приютов, а также сведения о том, что им сейчас необходимо. Подарок можно привезти в указанный приют или оставить в Музее городского хозяйства на ВДНХ.
Всероссийская новогодняя благотворительная акция Ëлка желаний - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Губернатор Рязанской области присоединился к акции "Елка желаний"
17 декабря, 17:44
 
ОбществоМосква
 
 
