В Москве стартовала благотворительная акция "Будка желаний"
Акция помощи бездомным животным "Будка желаний" стартовала в музее городского хозяйства Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T13:38:00+03:00
москва
