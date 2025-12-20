Рейтинг@Mail.ru
"Нападение отложено". В Германии резко высказались о российских активах - РИА Новости, 20.12.2025
18:58 20.12.2025
"Нападение отложено". В Германии резко высказались о российских активах
в мире, москва, украина, европа, антониу кошта, владимир путин, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, санкции в отношении россии
JW: кредит ЕС для Украины обеспечат европейские налогоплательщики

© Getty Images / Thierry MonasseГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Кредит ЕС для Украины обеспечат европейские налогоплательщики, пишет Junge Welt.
"Нападение Евросоюза на российские суверенные активы отложено. Однако сам грабеж, похоже, лишь меняет жертву — теперь он нацелен на уровень жизни собственных народов Европы. Именно за их счет брюссельские архитекторы военного финансирования намерены покрыть издержки. Расплачиваться придется налогоплательщикам — за щедрость своих правительств по отношению к печально известной "черной дыре" под названием Украина", — обрушился с критикой автор статьи.
Барт де Вевер на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Politico назвало победителей и проигравших саммита ЕС по активам России
19 декабря, 16:50
По его мнению, под прикрытием "помощи Украине", которая представляется как якобы неизбежная "объективная необходимость", ведется наступление на остатки социального государства. Кроме того, в статье подчеркивается, что жителям Европы придется искать способы сопротивления этому грабежу. Автор материала также отметил, что, в отличие от Москвы, у них нет доступных юридических средств для этого.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Этого не избежать". Орбан выступил с тревожным предупреждением по Украине
Вчера, 17:04
 
