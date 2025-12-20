"Россия заплатит". План ЕС по Украине вызвал возмущение на Западе

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. План Евросоюза по конфискации российских активов для финансирования Киева провалился, вместо этого Украине предоставят кредит, гарантированный бюджетом ЕС, пишет Il Fatto Quotidiano.
"Россия заплатит!" — громко кричали они <…>. Вместо этого после четырех часов психологической драмы за закрытыми дверями, без мобильных телефонов <…> гора породила мышь. Или, скорее, долг", — говорится в публикации.
В материале также подчеркивается, что ранее Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц говорили об изъятии активов как о "единственном варианте", а теперь, как описал автор, "щеголяя улыбками", они заявили, что ввиду невозможности их использовать применят средства самого Евросоюза.
"Глобалисты" <…> сделали свой ход: они хотели наказать Россию без каких-либо затрат, но в итоге ввергли Европу в огромные долги. Шедевр наоборот. "Титаник" тонет, а брюссельский оркестр присылает нам счет за билеты", — резюмируется в статье.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, подчеркнул, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
19 декабря, 14:02