Рейтинг@Mail.ru
"Россия заплатит". План ЕС по Украине вызвал возмущение на Западе - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 20.12.2025 (обновлено: 16:59 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/aktivy-2063533657.html
"Россия заплатит". План ЕС по Украине вызвал возмущение на Западе
"Россия заплатит". План ЕС по Украине вызвал возмущение на Западе - РИА Новости, 20.12.2025
"Россия заплатит". План ЕС по Украине вызвал возмущение на Западе
пишет Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T16:15:00+03:00
2025-12-20T16:59:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
фридрих мерц
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062875747_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_3686358cee016401c934d7d2bca4ba3e.jpg
https://ria.ru/20251220/orban-2063482933.html
https://ria.ru/20251219/es-2063244116.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062875747_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2bdc8e911e21b2b855d0d72afc866928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, фридрих мерц, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, санкции в отношении россии, антониу кошта
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Антониу Кошта
"Россия заплатит". План ЕС по Украине вызвал возмущение на Западе

IFQ: план Евросоюза по конфискации российских активов провалился

© AP Photo / Omar Havana Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. План Евросоюза по конфискации российских активов для финансирования Киева провалился, вместо этого Украине предоставят кредит, гарантированный бюджетом ЕС, пишет Il Fatto Quotidiano.
"Россия заплатит!" — громко кричали они <…>. Вместо этого после четырех часов психологической драмы за закрытыми дверями, без мобильных телефонов <…> гора породила мышь. Или, скорее, долг", — говорится в публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Впервые в истории". Орбан резко ответил на решение ЕС по Украине
Вчера, 10:33
В материале также подчеркивается, что ранее Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц говорили об изъятии активов как о "единственном варианте", а теперь, как описал автор, "щеголяя улыбками", они заявили, что ввиду невозможности их использовать применят средства самого Евросоюза.
Кроме того, по мнению автора, Киев никогда не выплатит предоставленный кредит, так как условием для этого выступают репарации от России, которых не будет.
"Глобалисты" <…> сделали свой ход: они хотели наказать Россию без каких-либо затрат, но в итоге ввергли Европу в огромные долги. Шедевр наоборот. "Титаник" тонет, а брюссельский оркестр присылает нам счет за билеты", — резюмируется в статье.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, подчеркнул, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
19 декабря, 14:02
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинФридрих МерцЕвросоюзЕвросоветЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииАнтониу Кошта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала