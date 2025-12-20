https://ria.ru/20251220/afrika-2063577824.html
Глава МИД Египта оценил перспективы сотрудничества России и стран Африки
Глава МИД Египта оценил перспективы сотрудничества России и стран Африки - РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Египта оценил перспективы сотрудничества России и стран Африки
Сотрудничество между Россией и странами Африки имеет широкие перспективы, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
Абдель Аты: сотрудничество России и Африки имеет широкие перспективы