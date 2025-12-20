Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Египта оценил перспективы сотрудничества России и стран Африки - РИА Новости, 20.12.2025
23:17 20.12.2025
Глава МИД Египта оценил перспективы сотрудничества России и стран Африки
Глава МИД Египта оценил перспективы сотрудничества России и стран Африки - РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Египта оценил перспективы сотрудничества России и стран Африки
Сотрудничество между Россией и странами Африки имеет широкие перспективы, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 20.12.2025
в мире
россия
африка
египет
россия
африка
египет
в мире, россия, африка, египет
В мире, Россия, Африка, Египет
Глава МИД Египта оценил перспективы сотрудничества России и стран Африки

Абдель Аты: сотрудничество России и Африки имеет широкие перспективы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Сотрудничество между Россией и странами Африки имеет широкие перспективы, заявил РИА Новости глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
"Будущее этого сотрудничества имеет широкие перспективы, особенно после договоренностей, которые были достигнуты сегодня на министерском заседании", - сказал Абдель Аты.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" состоялась 19-20 декабря в Каире.
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Страны Африки должны занять места в СБ ООН, заявил глава МИД Египта
В миреРоссияАфрикаЕгипет
 
 
