Страны Африки должны занять места в СБ ООН, заявил глава МИД Египта
Страны Африки должны занять места в СБ ООН, заявил глава МИД Египта - РИА Новости, 20.12.2025
Страны Африки должны занять места в СБ ООН, заявил глава МИД Египта
Африканские страны должны занять положенные им места в международных организациях, в том числе в Совете безопасности ООН, заявил РИА Новости по итогам... РИА Новости, 20.12.2025
Страны Африки должны занять места в СБ ООН, заявил глава МИД Египта
Абдель Аты: страны Африки должны занять положенные им места в СБ ООН