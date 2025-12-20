Рейтинг@Mail.ru
22:44 20.12.2025
Россия и страны Африки выступили против навязывания чужой повестки дня
Россия и страны Африки выступили против навязывания чужой повестки дня
2025-12-20T22:44:00+03:00
2025-12-20T22:44:00+03:00
в мире
россия
каир (город)
африка
оон
россия
каир (город)
африка
в мире, россия, каир (город), африка, оон
В мире, Россия, Каир (город), Африка, ООН
Россия и страны Африки выступили против навязывания чужой повестки дня

Глава МИД Египта: РФ и страны Африки выступили за ненавязывание чужой повестки

Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка
© РИА Новости / Евгений Биятов
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Россия и африканские страны на министерской встрече в Каире выступили против навязывания другими сторонами своих позиций африканскому континенту, заявил РИА Новости министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты по итогам конференции.
"У нас было много точек соприкосновения во время встречи, особенно в том, что касается важности уважения международного права, возвращения к закрепленным в ООН нормам, неиспользования силы, невмешательства в дела других стран и не нарушения их суверенитета", - отметил министр.
Россия и Африка не сокрушаются о санкциях Запада, заявил Лавров
Вчера, 19:54
Он назвал министерскую конференцию "Россия-Африка" "успешной". "Было взаимопонимание с двух сторон, и было согласие в необходимости учитывать общественное мнение в африканских странах, их повестку дня и не навязывать им какие-либо позиции извне", - добавил Абдель Аты.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" состоялась 19-20 декабря в Каире.
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере безопасности, заявил Лавров
Вчера, 19:43
 
