Россия и Африка не сокрушаются о санкциях Запада, заявил Лавров

КАИР, 20 дек — РИА Новости. Россия и Африка не считают нужным сокрушаться о санкциях Запада, вместо этого они сосредотачиваются на механизмах сотрудничества, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что жизнь не раз показывала, что на любое действие найдется и свое противодействие - это "и закон физики, и закон политики, и закон дипломатии".