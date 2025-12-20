Рейтинг@Mail.ru
Россия и Африка не сокрушаются о санкциях Запада, заявил Лавров
19:54 20.12.2025 (обновлено: 20:10 20.12.2025)
Россия и Африка не сокрушаются о санкциях Запада, заявил Лавров
россия
в мире
египет
африка
сергей лавров
россия
египет
африка
россия, в мире, египет, африка, сергей лавров
Россия, В мире, Египет, Африка, Сергей Лавров
КАИР, 20 дек — РИА Новости. Россия и Африка не считают нужным сокрушаться о санкциях Запада, вместо этого они сосредотачиваются на механизмах сотрудничества, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В связи с незаконными санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза - мы подробно этих вопросов не касались. Мы предпочитаем не сокрушаться, а концентрироваться на согласовании рабочих, работоспособных, эффективных механизмов, которые обезопасят наши торгово-экономические связи и сделают их независимыми от незаконных действий тех, кто в нарушении всех принципов международного права прибегает к методам шантажа и давления", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта.
Лавров подчеркнул, что жизнь не раз показывала, что на любое действие найдется и свое противодействие - это "и закон физики, и закон политики, и закон дипломатии".
Россия В мире Египет Африка Сергей Лавров
 
 
