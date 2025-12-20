Глава МИД Ботсваны рассказал, где в Африке остался неоколониализм

КАИР, 20 дек – РИА Новости. Неоколониальные практики до сих пор имеют место на Африканском континенте, ярким свидетельством этому является горнодобывающая промышленность африканских стран, заявил РИА Новости министр международного сотрудничества Ботсваны Фенио Бутале.
"Неоколониализм – это очень важная тема, над которой африканцам предстоит крепко задуматься. Мы до сих пор не можем полноценно участвовать в переработке добытых в Африке минералов. Правительство Ботсваны заняло твердую позицию: мы не хотим экспортировать сырье ни в каком виде. Нам нужны предприятия. Мы хотим, чтобы инвесторы приходили в Ботсвану не для добычи и вывоза минералов, а для создания добавленной стоимости", - отметил министр.
Глава МИД Ботсваны также добавил, что его страна имеет успешный опыт сотрудничества с Россией в деле предотвращения нелегального вывоза богатств континента с целью финансирования конфликтов.
"Мы верим в мирное разрешение конфликтов и уже сотрудничали с Россией на международной арене в этом аспекте. Так, например, Россия поддержала нашу заявку на размещение штаб-квартиры Кимберлийского процесса в Ботсване. Мы надеемся развивать это взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул министр.
Кимберлийский процесс – утверждённый ООН в 2003 году механизм сертификации алмазов, созданный с целью предотвратить финансирование войн в Африке за счёт нелегального вывоза и продажи драгоценных камней ("кровавых алмазов").
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
