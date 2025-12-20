Глава МИД Ботсваны рассказал, где в Африке остался неоколониализм

КАИР, 20 дек – РИА Новости. Неоколониальные практики до сих пор имеют место на Африканском континенте, ярким свидетельством этому является горнодобывающая промышленность африканских стран, заявил РИА Новости министр международного сотрудничества Ботсваны Фенио Бутале.

"Мы верим в мирное разрешение конфликтов и уже сотрудничали с Россией на международной арене в этом аспекте. Так, например, Россия поддержала нашу заявку на размещение штаб-квартиры Кимберлийского процесса в Ботсване. Мы надеемся развивать это взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул министр.