Лавров рассказал о сотрудничестве со странами Африки по мирному атому
14:43 20.12.2025 (обновлено: 14:44 20.12.2025)
Лавров рассказал о сотрудничестве со странами Африки по мирному атому
Лавров рассказал о сотрудничестве со странами Африки по мирному атому
РФ обсуждает с африканскими странами сотрудничество в сфере мирного атома, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.12.2025
в мире
россия
египет
сергей лавров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
африка
в мире, россия, египет, сергей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", африка
В мире, Россия, Египет, Сергей Лавров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Африка
© РИА Новости / Максим БогодвидФлаги организации "Росатом" и России
Флаги организации Росатом и России - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Флаги организации "Росатом" и России. Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. РФ обсуждает с африканскими странами сотрудничество в сфере мирного атома, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Обсуждается сотрудничество в сфере мирного атома с другими африканскими коллегами. Тринадцать таких соглашений было подписано нашей корпорацией "Росатом". В России обучение в сфере ядерных технологий проходят порядка 400 студентов из 23 африканских стран. Наша страна также обладает всеми необходимыми компетенциями для реализации под ключ проектов атомных электростанций малой мощности", - сказал министр на Второй министерской конференции Форума партнерства Россия- Африка.
По его словам, Россия активно участвует в создании и модернизации инфраструктурных и промышленных объектов энергетики. В качестве успешного примера министр привел возведение в Египте крупнейшей на Африканском континенте атомной электростанции Эль-Дабаа.
 
В мире Россия Египет Сергей Лавров Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Африка
 
 
