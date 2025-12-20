Лавров рассказал о сотрудничестве со странами Африки по мирному атому

«

"Обсуждается сотрудничество в сфере мирного атома с другими африканскими коллегами. Тринадцать таких соглашений было подписано нашей корпорацией "Росатом". В России обучение в сфере ядерных технологий проходят порядка 400 студентов из 23 африканских стран. Наша страна также обладает всеми необходимыми компетенциями для реализации под ключ проектов атомных электростанций малой мощности", - сказал министр на Второй министерской конференции Форума партнерства Россия- Африка.