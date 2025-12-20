Москва пригласила африканских партнеров осваивать российский рынок

«

"Мы видим большой потенциал в наращивании товарооборота с государствами Африки южнее Сахары, а также выстраивание с африканскими поставщиками прямых связей с российскими контрагентами. Приглашаем активнее осваивать перспективные ниши рынков России и Африки", - заявил Лавров в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнёрства Россия-Африка.