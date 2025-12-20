Рейтинг@Mail.ru
14:27 20.12.2025 (обновлено: 14:54 20.12.2025)
Москва пригласила африканских партнеров осваивать российский рынок
экономика, африка, сахара, россия, сергей лавров, москва
Экономика, Африка, Сахара, Россия, Сергей Лавров, Москва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Российский флаг на фоне кремлевской башни
Российский флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Москва приглашает африканских партнеров осваивать ниши российских рынков, а также видит большой потенциал в наращивании товарооборота с государствами Африки южнее Сахары, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы видим большой потенциал в наращивании товарооборота с государствами Африки южнее Сахары, а также выстраивание с африканскими поставщиками прямых связей с российскими контрагентами. Приглашаем активнее осваивать перспективные ниши рынков России и Африки", - заявил Лавров в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнёрства Россия-Африка.
Он отметил, что к концу следующего года деятельность российских торгпредств будет по плану распространяться на 15 стран Африки.
Глава МИД РФ подчеркнул, что для расширения возможностей взаимодействия России с Африкой в торгово-экономической сфере важно задействовать потенциал и механизм Африканского Союза и субрегиональных объединений.
"Развитие отношений с ними – один из наших безусловных приоритетов. Эта задача будет главной в деятельности нового, второго департамента, который создан в нашем (в МИД РФ - ред.) министерстве для сотрудничества с Африкой", - указал Лавров.
Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой, заявил Путин
