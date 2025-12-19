Автоэксперт объяснил, какими машинами легче управлять зимой

МОСКВА,19 дек - РИА Новости. Современные умные авто оснащены целым набором ассистентов помощи водителю, однако зимой с ними могут возникнуть проблемы, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Подобные системы отлично справляются со своими задачами летом, но в холодное время года могут дать сбой.
"Связано это с двумя факторами — низким коэффициентом сцепления шин с дорогой и проблемами с распознаванием объектов вокруг авто например из-за налипания снега на датчики, камеры и лидары”, — разъяснил Васильев.
Опытные водители легко приспосабливаются к подобным ассистентам, а вот для новичков, как это ни странно, они могут создать сложности. Неопытность человека конфликтует с умным искусственным интеллектом. В результате автомобиль может перейти в режим борьбы за живучесть без возможности для водителя взять управление в свои руки. Поэтому простыми машинами зимой порой управлять проще и безопаснее. Правда, при наличии у водителя здравого смысла, заключил автоэксперт.
