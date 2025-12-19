Рейтинг@Mail.ru
Путина пригласили посетить Белгород
14:27 19.12.2025
Путина пригласили посетить Белгород
белгород, россия, владимир путин, общество, итоги года с владимиром путиным — 2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналистка из Белгорода пригласила президента РФ Владимира Путина посетить город.
С таким приглашением корреспондент ГТРК "Белгород" Анна Рудченко обратилась к российскому лидеру в ходе его прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Не могу не сказать Вам, что мы будем счастливы, если Вы найдете возможность и приедете к нам, мы всегда Вас будем ждать", - сказала Рудченко.
Президент поблагодарил Рудченко за приглашение.
"Спасибо", - ответил Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин уже два часа отвечает на вопросы на прямой линии
