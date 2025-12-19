https://ria.ru/20251219/zhurnalistka-2063262267.html
Путина пригласили посетить Белгород
Путина пригласили посетить Белгород - РИА Новости, 19.12.2025
Путина пригласили посетить Белгород
Журналистка из Белгорода пригласила президента РФ Владимира Путина посетить город.
белгород
россия
Путина пригласили посетить Белгород
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналистка из Белгорода пригласила президента РФ Владимира Путина посетить город.
С таким приглашением корреспондент ГТРК "Белгород" Анна Рудченко обратилась к российскому лидеру в ходе его прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Не могу не сказать Вам, что мы будем счастливы, если Вы найдете возможность и приедете к нам, мы всегда Вас будем ждать", - сказала Рудченко.
Президент поблагодарил Рудченко за приглашение.
"Спасибо", - ответил Путин
.