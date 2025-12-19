Рейтинг@Mail.ru
Американский журналист рассказал, о чем хочет спросить Путина - РИА Новости, 19.12.2025
11:18 19.12.2025
Американский журналист рассказал, о чем хочет спросить Путина
Журналист CNN Фредерик Плейтген рассказал РИА Новости, что хочет спросить президента РФ Владимира Путина о будущем отношений России и США в ходе прямой линии... РИА Новости, 19.12.2025
Американский журналист рассказал, о чем хочет спросить Путина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналист CNN Фредерик Плейтген рассказал РИА Новости, что хочет спросить президента РФ Владимира Путина о будущем отношений России и США в ходе прямой линии российского лидера.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
"Я бы хотел спросить о будущем отношений между Россией и США, особенно в ближайшие годы. И о возможных способах закончить конфликт в Украине", - сказал Плейтген.
