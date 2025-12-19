https://ria.ru/20251219/zhurnalist-2063148711.html
Американский журналист рассказал, о чем хочет спросить Путина
Американский журналист рассказал, о чем хочет спросить Путина
Американский журналист рассказал, о чем хочет спросить Путина
Журналист CNN Фредерик Плейтген рассказал РИА Новости, что хочет спросить президента РФ Владимира Путина о будущем отношений России и США в ходе прямой линии... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
россия
сша
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
сша
