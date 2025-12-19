Рейтинг@Mail.ru
Жители Донецка организовали массовый просмотр прямой линии с Путиным
16:04 19.12.2025
Жители Донецка организовали массовый просмотр прямой линии с Путиным
Жители ДНР организовали в центре Донецка массовый совместный просмотр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
донецкая народная республика, макеевка, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Донецкая Народная Республика, Макеевка, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Жители ДНР организовали в центре Донецка массовый совместный просмотр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Здесь собрались более 150 человек - молодежь, активисты "Движения первых" в ДНР и другие.
"В таком большом формате это первый мой просмотр прямой линии президента Российской Федерации. Вообще формат очень классный... Очень интересно послушать, о чем будет идти прямая линия", - сказал РИА Новости житель Макеевки Илья.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Заголовок открываемого материала