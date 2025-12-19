https://ria.ru/20251219/zhiteli-2063323724.html
Жители Донецка организовали массовый просмотр прямой линии с Путиным
Жители ДНР организовали в центре Донецка массовый совместный просмотр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
