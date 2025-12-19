Житель Новокузнецка, избивший своего щенка, получил 3,5 года колонии

Травмированного щенка доставили в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали ушибы, ссадины, гематомы и другие травмы. Там Рокки также прооперировали сломанную заднюю левую лапу. Стаффордширский терьер был изъят у хозяина и сейчас находится у опекуна, который заботится о нем, уточнили в региональном ведомстве.