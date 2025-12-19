Житель Новокузнецка, избивший своего щенка, получил 3,5 года колонии

https://ria.ru/20251219/zhitel-2063105192.html
Житель Новокузнецка Кемеровской области, избивший своего щенка стаффордширского терьера и сломавший ему лапу, получил 3,5 года колонии-поселения, сообщает... РИА Новости, 19.12.2025
Житель Новокузнецка получил 3,5 года колонии-поселения за избиение своего щенка
КЕМЕРОВО, 19 дек – РИА Новости.
Житель Новокузнецка Кемеровской области, избивший своего щенка стаффордширского терьера и сломавший ему лапу, получил 3,5 года колонии-поселения, сообщает
пресс-служба ГУ МВД по региону.
В мае в дежурную часть отдела полиции "Куйбышевский" УМВД по Новокузнецку
обратился мужчина, который сообщил, что услышал в подъезде многоквартирного дома, где он живет, крики и визг животного. На записях установленных в доме камер видеонаблюдения новокузнечанин увидел, как сосед поднимает за ошейник и бросает на пол, а также бьет руками и ногами щенка. Информация о произошедшем была размещена в соцсетях. Полицейские организовали проверку, установили и задержали владельца собаки. Он пояснил, что был раздражен из-за личных проблем, поэтому выместил злость на своем 9-месячном стаффордширском терьере по кличке Рокки. На мужчину завели уголовное дело.
Травмированного щенка доставили в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали ушибы, ссадины, гематомы и другие травмы. Там Рокки также прооперировали сломанную заднюю левую лапу. Стаффордширский терьер был изъят у хозяина и сейчас находится у опекуна, который заботится о нем, уточнили в региональном ведомстве.
Пресс-служба отмечает, что фигурант пытался убедить следствие, что терьер травмировал лапу, неудачно спрыгнув со ступеньки, но специалисты опровергли этот довод.
"Изучив представленные следствием материалы, суд признал фигуранта виновным и назначил в качестве наказания 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", – сообщили в ведомстве.