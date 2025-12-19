Свыше 50 тыс кв м жилья планируют построить в Лянторе по программе КРТ

Также глава муниципалитета добавил, что привлекательность механизма КРТ для инвесторов состоит в том, что что проекты предоставляются уже готовыми, с визуализацией, финансово-экономическим обоснованием и гарантированной прибылью, так как район выкупает до 80% готового жилья, согласованными на всех уровнях и с полным сопровождением.