Свыше 50 тыс кв м жилья планируют построить в Лянторе по программе КРТ

СУРГУТ, 19 дек – РИА Новости. Свыше 50 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в Лянторе в Сургутском районе Югры, реализация проекта будет осуществляться с помощью механизма комплексного развития территории (КРТ), сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"У нас в поселениях порядка 400 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Решаем эту проблему, в том числе с застройщиками в рамках КРТ. Механизм предполагает реновацию территорий, когда на месте аварийных домов строится новое жилье, создается инфраструктура. Так, в Лянторе, в третьем микрорайоне в рамках нового проекта планируется построить не менее 52,5 тысячи квадратных метров жилья, в том числе для переселения расположенных здесь же 12 аварийных домов. Ожидаем, что инициатива будет рассмотрена на окружном градостроительном совете до конца года", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, механизм комплексного развития территории используется для преобразования поселений Сургутского района, в частности возведения нового жилья и переселения людей из аварийного фонда. Также глава района отметил, что в сентябре были получены разрешения на строительство трех многоквартирных домов площадью 13,1 тысячи квадратных метров в поселке Барсово.
"Ранее советом под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука были одобрены наши заявки по проектам КРТ. Два из которых в Барсово и один в Солнечном с общим объемом жилищного строительства не менее 87 тысяч квадратных метров – в поселениях особенно стоит проблема аварийного жилья. Оператором комплексного развития указанных территорий определен Фонд "Инвестиционное агентство Сургутского района", - добавил Трубецкой.
Также глава муниципалитета добавил, что привлекательность механизма КРТ для инвесторов состоит в том, что что проекты предоставляются уже готовыми, с визуализацией, финансово-экономическим обоснованием и гарантированной прибылью, так как район выкупает до 80% готового жилья, согласованными на всех уровнях и с полным сопровождением.