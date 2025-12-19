Рейтинг@Mail.ru
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский
Новое оружие России
 
19:22 19.12.2025 (обновлено: 19:41 19.12.2025)
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский
"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский

Зеленский назвал санкции единственным спасением от "Орешника"

© Getty Images / Omar MarquesВладимир Зеленский в Варшаве
Владимир Зеленский в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / Omar Marques
Владимир Зеленский в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что ракету "Орешник" невозможно уничтожить.
"Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины", — сказал Зеленский журналистам в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Орешник" заступил на дежурство в Белоруссии, заявил Лукашенко
18 декабря, 17:56
По его словам, киевский режим предупреждал об этом европейских и американских партнеров, показывая дистанцию, на которую бьет российская система. Единственным спасением от "Орешника" он назвал наложение санкций на предприятия, участвующие в его производстве. Тем не менее западные страны не слишком охотно откликались на его просьбы об этом.
ВС России 21 ноября прошлого года нанесли удар возмездия в ответ на атаки ВСУ американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях. Они поразили крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия.
Четвертого ноября Владимир Путин объявил о начале серийного производства "Орешника". Как отметил Верховный главнокомандующий, разработка новых систем вооружения имеет историческое значение и важна для безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает.
Новейшая российская ракета Орешник
17 декабря, 14:19
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
