"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский

По его словам, киевский режим предупреждал об этом европейских и американских партнеров, показывая дистанцию, на которую бьет российская система. Единственным спасением от "Орешника" он назвал наложение санкций на предприятия, участвующие в его производстве. Тем не менее западные страны не слишком охотно откликались на его просьбы об этом.