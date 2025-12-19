"Орешник" невозможно уничтожить, признал Зеленский

ВАРШАВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что ракету "Орешник" невозможно уничтожить.
"Орешник" заступил на дежурство в Белоруссии, заявил Лукашенко
18 декабря, 17:56
По его словам, киевский режим предупреждал об этом европейских и американских партнеров, показывая дистанцию, на которую бьет российская система. Единственным спасением от "Орешника" он назвал наложение санкций на предприятия, участвующие в его производстве. Тем не менее западные страны не слишком охотно откликались на его просьбы об этом.
ВС России 21 ноября прошлого года нанесли удар возмездия в ответ на атаки ВСУ американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях. Они поразили крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия.
Четвертого ноября Владимир Путин объявил о начале серийного производства "Орешника". Как отметил Верховный главнокомандующий, разработка новых систем вооружения имеет историческое значение и важна для безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает.