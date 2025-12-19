https://ria.ru/20251219/zelenskiy-2063379266.html
В Польше предложили Зеленскому помощь в проведении выборов на Украине
В Польше предложили Зеленскому помощь в проведении выборов на Украине
В Польше предложили Зеленскому помощь в проведении выборов на Украине
Спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый предложил Владимиру Зеленскому помощь в проведении президентских или парламентских выборов на Украине. РИА Новости, 19.12.2025
ВАРШАВА, 19 дек – РИА Новости. Спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый предложил Владимиру Зеленскому помощь в проведении президентских или парламентских выборов на Украине.
В пятницу президент России Владимир Путин
заявил, что Россия в случае проведения выборов на Украине
вправе будет потребовать возможности для украинцев, проживающих в РФ, проголосовать на территории России.
"Мы передали предложение, мы заявили о возможности помощи с нашей стороны в моменте, когда будут организованы выборы, когда Украина решится организовать президентские или парламентские выборы", - сказал Чажастый после встречи с Зеленским
в пятницу в Варшаве
.
Он пояснил, что речь идет не о направлении наблюдателей, а о юридической и логистической помощи в связи с тем, что миллионы граждан Украины в настоящее время покинули родину.
"Я не говорю про наблюдателей, а о помощи юридической и логистической. Надо помнить, что в настоящее время в Польше
пребывают 2 миллиона украинцев, а 8 миллионов еще в Европе
, кроме Польши", - отметил спикер.
По его словам, это предложение "было очень тепло принято" Зеленским, в связи с чем будет создана рабочая группа, "которая подготовит команду таких людей и весь объем возможной помощи со стороны Польши".
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп
, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.