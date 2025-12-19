https://ria.ru/20251219/zelenskiy-2063300674.html
Зеленский перепутал имя президента Польши
Зеленский перепутал имя президента Польши - РИА Новости, 19.12.2025
Зеленский перепутал имя президента Польши
Владимир Зеленский назвал Карлом президента Польши Кароля Навроцкого, когда выступал перед прессой в ходе визита украинской делегации в Польшу в пятницу. РИА Новости, 19.12.2025
