Зеленский перепутал имя президента Польши - РИА Новости, 19.12.2025
15:23 19.12.2025 (обновлено: 16:32 19.12.2025)
Зеленский перепутал имя президента Польши
Зеленский перепутал имя президента Польши
Владимир Зеленский назвал Карлом президента Польши Кароля Навроцкого, когда выступал перед прессой в ходе визита украинской делегации в Польшу в пятницу. РИА Новости, 19.12.2025
2025
в мире, польша, варшава, владимир зеленский, кароль навроцкий, дело миндича
В мире, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Дело Миндича
Зеленский перепутал имя президента Польши

Зеленский перепутал имя президента Польши во время визита

Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве. 19 декабря 2025
Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Aleksander Kalka
Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве. 19 декабря 2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал Карлом президента Польши Кароля Навроцкого, когда выступал перед прессой в ходе визита украинской делегации в Польшу в пятницу.
"Мы говорили об этом сегодня с Карлом", - сказал Зеленский во время своей речи, обсуждая основные темы переговоров с Навроцким.
При этом Карл и Кароль — разные языковые варианты одного имени. Основное различие заключается в языковой традиции транслитерации и адаптации. В восточноевропейских государствах распространена форма Кароль.
Зеленский прибыл в Варшаву в четверг, официальная программа визита проходит в пятницу. Трансляцию общения Зеленского и Навроцкого с медиа вел офис Зеленского на своем YouTube-канале.
