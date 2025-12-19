https://ria.ru/20251219/zelenskiy-2063243915.html
Фицо заявил, что не увидел у Зеленского интереса к завершению конфликта
Фицо заявил, что не увидел у Зеленского интереса к завершению конфликта - РИА Новости, 19.12.2025
Фицо заявил, что не увидел у Зеленского интереса к завершению конфликта
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не увидел у Владимира Зеленского большого интереса к завершению конфликта на Украине. РИА Новости, 19.12.2025
словакия
владимир зеленский
роберт фицо
украина
россия
в мире
словакия
украина
россия
словакия, владимир зеленский, роберт фицо, украина, россия, в мире
Фицо заявил, что не увидел у Зеленского интереса к завершению конфликта
Фицо не увидел у Зеленского большого интереса к завершению конфликта на Украине