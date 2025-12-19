Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил, что не увидел у Зеленского интереса к завершению конфликта - РИА Новости, 19.12.2025
14:02 19.12.2025 (обновлено: 14:03 19.12.2025)
Фицо заявил, что не увидел у Зеленского интереса к завершению конфликта
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не увидел у Владимира Зеленского большого интереса к завершению конфликта на Украине. РИА Новости, 19.12.2025
словакия, владимир зеленский, роберт фицо, украина, россия, в мире
Словакия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Украина, Россия, В мире
© Getty Images / Thierry MonasseВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
© Getty Images / Thierry Monasse
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
БРАТИСЛАВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не увидел у Владимира Зеленского большого интереса к завершению конфликта на Украине.
"Президент Зеленский говорил о некоторых аспектах переговоров о мире, было это интересно послушать, но я по-прежнему думаю - пусть господин Зеленский на меня не сердится - какого-то большого интереса к завершению этого военного конфликта в его случае я не увидел. Не знаю, может это мое субъективное чувство, но я не видел какого-то огромного интереса к тому, чтобы это как-то быстро (закончить - ред.)", - заявил Фицо на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, которая транслировалась на его официальной странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.
СловакияВладимир ЗеленскийРоберт ФицоУкраинаРоссияВ мире
 
 
