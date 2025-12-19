Зеленский во время прямой линии Путина "гастролирует" в Варшаве

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в одно время с прямой линией президента России Владимира Путина сообщил, что находится в Варшаве.
Путин начал прямую линию с комментария по Украине, сообщив, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, и назвав Зеленского "талантливым артистом". В свою очередь Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал трансляцию церемонии встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. В Москве в Гостином дворе, где проходит прямая линия, собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получат представители СМИ в том числе из недружественных стран.