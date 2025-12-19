Рейтинг@Mail.ru
Зеленский во время прямой линии Путина "гастролирует" в Варшаве - РИА Новости, 19.12.2025
13:29 19.12.2025 (обновлено: 14:54 19.12.2025)
Зеленский во время прямой линии Путина "гастролирует" в Варшаве
Владимир Зеленский в одно время с прямой линией президента России Владимира Путина сообщил, что находится в Варшаве. РИА Новости, 19.12.2025
в мире
россия
варшава
украина
владимир зеленский
владимир путин
кароль навроцкий
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
варшава
украина
в мире, россия, варшава, украина, владимир зеленский, владимир путин, кароль навроцкий, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Россия, Варшава, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Кароль Навроцкий, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Зеленский во время прямой линии Путина "гастролирует" в Варшаве

Зеленский на фоне прямой линии с Путиным приехал в Варшаву

© Getty Images / Omar MarquesВладимир Зеленский и Кароль Навроцкий во время встречи в Варшаве
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий во время встречи в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / Omar Marques
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий во время встречи в Варшаве
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в одно время с прямой линией президента России Владимира Путина сообщил, что находится в Варшаве.
Путин начал прямую линию с комментария по Украине, сообщив, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, и назвав Зеленского "талантливым артистом". В свою очередь Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал трансляцию церемонии встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. В Москве в Гостином дворе, где проходит прямая линия, собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получат представители СМИ в том числе из недружественных стран.
