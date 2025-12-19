Рейтинг@Mail.ru
ЕК продолжит работу над "репарационным займом" для Украины, заявил Кошта
05:47 19.12.2025 (обновлено: 06:01 19.12.2025)
ЕК продолжит работу над "репарационным займом" для Украины, заявил Кошта
экономика
киев
россия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
украина
антониу кошта
в мире
экономика, киев, россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, украина, антониу кошта, в мире, брюссель, евросоюз, euroclear
Экономика, Киев, Россия, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Украина, Антониу Кошта, В мире, Брюссель, Евросоюз, Euroclear
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Европейские лидеры поручили Еврокомиссии продолжить работу над "репарационным займом", основанным на замороженных российских активах, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
В ночь на пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами, передает Рейтер
05:53
"Мы дали ЕК мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов", - заявил по итогам саммита Кошта, слова которого приводит издание Politico.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мерц рассказал, до каких пор будут заморожены активы России
05:36
 
