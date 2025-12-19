Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Орбан, Бабиш и Фицо предложат ЕС план по займу для Киева - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 19.12.2025 (обновлено: 05:17 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/zaym-2063087309.html
СМИ: Орбан, Бабиш и Фицо предложат ЕС план по займу для Киева
СМИ: Орбан, Бабиш и Фицо предложат ЕС план по займу для Киева - РИА Новости, 19.12.2025
СМИ: Орбан, Бабиш и Фицо предложат ЕС план по займу для Киева
Премьер-министры Венгрии, Чехии и Словакии Виктор Орбан, Андрей Бабиш и Роберт Фицо хотят предложить странам Евросоюза план по добровольному займу для помощи... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T03:49:00+03:00
2025-12-19T05:17:00+03:00
в мире
россия
украина
венгрия
виктор орбан
роберт фицо
андрей бабиш
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
https://ria.ru/20251219/sammit-2063085010.html
https://ria.ru/20251219/orban-2063079747.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, роберт фицо, андрей бабиш, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Андрей Бабиш, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
СМИ: Орбан, Бабиш и Фицо предложат ЕС план по займу для Киева

Euronews: Орбан, Бабиш и Фицо предложат ЕС план по добровольному займу для Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министры Венгрии, Чехии и Словакии Виктор Орбан, Андрей Бабиш и Роберт Фицо хотят предложить странам Евросоюза план по добровольному займу для помощи Киеву в качестве компромисса, при этом сами они в этой инициативе участвовать не будут, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на знакомого с вопросом дипломата.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Орбан и Фицо учитывают последствия деструктивных шагов Европы по использованию российских замороженных активов, в отличие от других западных лидеров. Ранее Орбан заявлял, что, если мнение Венгрии, выступающей против конфискации активов РФ, не учтут, Будапешт на следующий день обратится в суд ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ: саммит ЕС по кредиту Киеву может затянуться надолго
03:01
"Орбан, Бабиш и Фицо разрабатывают план совместного займа для Украины, в котором они участвовать не будут, но остальные 24 страны-члена вправе присоединиться", - говорится в материале телеканала.
По данным Euronews, трое лидеров считают свой план компромиссным вариантом между кредитом на базе замороженных российских активов и совместным займом ЕС.
Позднее телеканал сообщил, что в последней редакции чернового документа говорится, что план совместного займа ЕС не окажет влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии.
Лидеры стран Евросоюза вынуждены остаться на второй день саммита в Брюсселе из-за безуспешных попыток договориться о финансировании Украины в 2026 и 2027 годах. В первый день встречи в верхах глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Орбан рассказал о попытках ЕС найти способ финансировать Киев
01:39
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанРоберт ФицоАндрей БабишЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала