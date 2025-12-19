СМИ: Орбан, Бабиш и Фицо предложат ЕС план по займу для Киева

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министры Венгрии, Чехии и Словакии Виктор Орбан, Андрей Бабиш и Роберт Фицо хотят предложить странам Евросоюза план по добровольному займу для помощи Киеву в качестве компромисса, при этом сами они в этой инициативе участвовать не будут, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на знакомого с вопросом дипломата.

"Орбан, Бабиш и Фицо разрабатывают план совместного займа для Украины , в котором они участвовать не будут, но остальные 24 страны-члена вправе присоединиться", - говорится в материале телеканала.

По данным Euronews, трое лидеров считают свой план компромиссным вариантом между кредитом на базе замороженных российских активов и совместным займом ЕС.

Позднее телеканал сообщил, что в последней редакции чернового документа говорится, что план совместного займа ЕС не окажет влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии.

Лидеры стран Евросоюза вынуждены остаться на второй день саммита в Брюсселе из-за безуспешных попыток договориться о финансировании Украины в 2026 и 2027 годах. В первый день встречи в верхах глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.