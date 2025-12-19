Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли более 1515 боевиков в зоне действий "Запада"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 19.12.2025 (обновлено: 11:41 19.12.2025)
ВСУ за неделю потеряли более 1515 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за неделю потеряли более 1515 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 19.12.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1515 боевиков в зоне действий "Запада"
Потери украинских подразделений в зоне ответственности российской группировки "Запад" за минувшую неделю превысили 1515 военнослужащих, кроме того, противник... РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
2025
ВСУ за неделю потеряли более 1515 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1515 военных в зоне действий "Запада"

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Потери украинских подразделений в зоне ответственности российской группировки "Запад" за минувшую неделю превысили 1515 военнослужащих, кроме того, противник лишился здесь двух танков, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника на данном направлении составили более 1515 военнослужащих, два танка, 21 боевая бронированная машина, из них девять западного производства, 106 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня Heron производства Хорватии и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и 29 складов боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства за период с 13 по 19 декабря.
В МО РФ напомнили, что подразделения группировки "Запад" в результате активных действий освободили Новоплатоновку в Харьковской области. Также они нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины.
