https://ria.ru/20251219/zapad-2063154778.html
ВСУ за неделю потеряли более 1515 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за неделю потеряли более 1515 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 19.12.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1515 боевиков в зоне действий "Запада"
Потери украинских подразделений в зоне ответственности российской группировки "Запад" за минувшую неделю превысили 1515 военнослужащих, кроме того, противник... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:35:00+03:00
2025-12-19T11:35:00+03:00
2025-12-19T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20251219/ukraina-2063156490.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
ВСУ за неделю потеряли более 1515 боевиков в зоне действий "Запада"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1515 военных в зоне действий "Запада"