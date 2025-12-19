Рейтинг@Mail.ru
19.12.2025
11:31 19.12.2025
Запад инициировал конфликт на Украине, заявил Лукашенко
Запад инициировал конфликт на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.12.2025
Запад инициировал конфликт на Украине, заявил Лукашенко
Внутриславянский конфликт на Украине был инициирован Западом, говорится в проекте обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту... РИА Новости, 19.12.2025
Запад инициировал конфликт на Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко обвинил Запад в инициации внутриславянского конфликта на Украине

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Внутриславянский конфликт на Украине был инициирован Западом, говорится в проекте обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту страны.
Белорусский лидер 18 декабря в ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания обратился с посланием к народу и парламенту. При этом часть речи он сознательно сократил, пообещав, что позже проект обращения будет опубликован целиком.
"Да, мы, наследники Советского Союза, переживаем не лучшие времена. Запад нам подкинул внутриславянский конфликт, который разгорелся войной в Украине", - приводит не озвученный Лукашенко фрагмент обращения агентство Белта.
Белорусский лидер подчеркнул, что республика открыта для граждан Украины. "Вы не чужие!" - говорится в проекте обращения белорусского президента. "В своей истории мы, белорусы, строили государственность вместе с разными народами. Сначала в семье восточных славян, позже - с народами огромного Советского Союза. Все, кто хотя бы раз приезжал к нам из бывших советских республик с официальным визитом, в рабочую командировку, к родственникам или на отдых, знают: здесь встречают как родных. Наши связи - больше, чем дружба", - заявил Лукашенко.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине
17 декабря, 08:51
 
