Запад инициировал конфликт на Украине, заявил Лукашенко

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Внутриславянский конфликт на Украине был инициирован Западом, говорится в проекте обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту страны.

Белорусский лидер 18 декабря в ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания обратился с посланием к народу и парламенту. При этом часть речи он сознательно сократил, пообещав, что позже проект обращения будет опубликован целиком.