Вице-мэра Нефтеюганска освободили от должности из-за утраты доверия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Первый заместитель главы Нефтеюганска Павел Гусенков освобожден от исполнения своих обязанностей из-за утраты доверия, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
"Гусенков освобожден от должности по утрате доверия" - сказали в пресс-службе.
Двадцатого октября Гусенкова, ставшего фигурантом дела о превышении должностных полномочий, арестовали, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Как уточнял агентству руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Николай Заболотнев, членство в партии Гусенкова приостановлено.
Позднее Нефтеюганская межрайонная прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе внесла представление с требованием об увольнении Гусенкова из-за утраты доверия.
Окружное управление СК РФ уточняло, что в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, ему предъявлено обвинение. По данным следствия, фигурант в 2023 году поспособствовал реализации по заниженной стоимости и в нарушение порядка объектов недвижимости компании, учредителем которой является муниципалитет.
Гусенков занимал должность первого заместителя главы Нефтеюганска, координировал и контролировал деятельность юридическо-правового управления, а также нескольких отделов. На должность замглавы был назначен в 2022 году.