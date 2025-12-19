https://ria.ru/20251219/zakharova-2063081493.html
Киев ведет войну против детей, заявила Захарова
Киев ведет войну против детей, заявила Захарова - РИА Новости, 19.12.2025
Киев ведет войну против детей, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим ведет войну против детей и традиционных ценностей, написала она в... РИА Новости, 19.12.2025
Захарова: Киев ведет войну против детей, памятников и традиционных ценностей
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим ведет войну против детей и традиционных ценностей, написала
она в Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Max, что пятимесячный мальчик пострадал в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. По словам Гладкова, состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести и добавил, что вся необходимая помощь оказывается.
"Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями Великой Отечественной войны/Второй Мировой войны - то есть тем, что составляет традиционные ценности", - говорится в сообщении.
Захарова
подчеркнула, что такие действия нацелены на разрушение основ, составляющих традиционные ценности.