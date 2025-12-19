Рейтинг@Mail.ru
Киев ведет войну против детей, заявила Захарова - РИА Новости, 19.12.2025
02:00 19.12.2025 (обновлено: 02:04 19.12.2025)
Киев ведет войну против детей, заявила Захарова
Киев ведет войну против детей, заявила Захарова - РИА Новости, 19.12.2025
Киев ведет войну против детей, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим ведет войну против детей и традиционных ценностей, написала она в... РИА Новости, 19.12.2025
киев, россия, белгородская область, мария захарова, вячеслав гладков
Киев, Россия, Белгородская область, Мария Захарова, Вячеслав Гладков
Киев ведет войну против детей, заявила Захарова

Захарова: Киев ведет войну против детей, памятников и традиционных ценностей

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим ведет войну против детей и традиционных ценностей, написала она в Telegram-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Max, что пятимесячный мальчик пострадал в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. По словам Гладкова, состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести и добавил, что вся необходимая помощь оказывается.
"Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями Великой Отечественной войны/Второй Мировой войны - то есть тем, что составляет традиционные ценности", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Max, что пятимесячный мальчик пострадал в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы.
Захарова подчеркнула, что такие действия нацелены на разрушение основ, составляющих традиционные ценности.
КиевРоссияБелгородская областьМария ЗахароваВячеслав Гладков
 
 
