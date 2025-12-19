Киев ведет войну против детей, заявила Захарова

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Max, что пятимесячный мальчик пострадал в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. По словам Гладкова, состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести и добавил, что вся необходимая помощь оказывается.