https://ria.ru/20251219/yug-2063155343.html
Группировка "Юг" за неделю заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Юг" за неделю заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 19.12.2025
Группировка "Юг" за неделю заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили свыше 1310 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:36:00+03:00
2025-12-19T11:36:00+03:00
2025-12-19T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_0:141:3076:1871_1920x0_80_0_0_c7c3233395a008761f499afb9971baf9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_85:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_4bf3153a8d166652c3fab6361c1596c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" за неделю заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ за неделю потеряли более 1310 военных в зоне действия "Юга"