Группировка "Юг" за неделю заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 19.12.2025 (обновлено: 11:37 19.12.2025)
Группировка "Юг" за неделю заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Юг" за неделю заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили свыше 1310 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам... РИА Новости, 19.12.2025
Группировка "Юг" за неделю заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ за неделю потеряли более 1310 военных в зоне действия "Юга"

Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили свыше 1310 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ за неделю потеряли свыше 1310 военнослужащих, танк, 16 боевых бронированных машин, из них пять производства стран НАТО, 91 автомобиль и 17 орудий полевой артиллерии, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы, 26 складов боеприпасов и материальных средств.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
