https://ria.ru/20251219/yaytsa-2063231213.html
Путин заявил о снижении цен на яйца
Путин заявил о снижении цен на яйца - РИА Новости, 19.12.2025
Путин заявил о снижении цен на яйца
Цены на куриные яйца в России снизились, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:42:00+03:00
2025-12-19T13:42:00+03:00
2025-12-19T13:46:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053712835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a49b86b83020daee2960de93a0dc28a9.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063233054.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053712835_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e74d9d2eb7959aac0b19268d6002b2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин заявил о снижении цен на яйца
Путин заявил, что в России снизились цены на яйца